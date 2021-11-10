Польский эксперт рассказал, зачем Варшава создаёт миграционный кризис

Создавая миграционный кризис на границе с Белоруссией, польское правительство преследует цель отвлечь население от внутренних проблем и дискредитировать оппозицию, считает польский эксперт Михал Лебдушка.

Задача Польши сделать мигрантов опасными и выставить Белоруссию в дурном свете

С наступлением холодов положение мигрантов, застрявших на белорусско-польской границе, ухудшается. Мигранты заявляют, что польская полиция и пограничники применяют против них насилие и возвращают на ничейную территорию.

Вчера мигранты прорвались в Польшу ночью, но, согласно министру обороны Мариушу Блащаку, "все проникшие были задержаны".

По данным The Guardian, на границе уже погибли, как минимум, восемь человек и нельзя сказать, что это экономические мигранты, среди беженцев, в основном, афганцы, сирийцы и иракцы, они представляют страны, где идёт война.

На видео, снятом с вертолета, видно, как сотни мигрантов на границе сталкиваются с кордонами польских солдат и полицейских, поливающих их слезоточивым газом.

По словам Кайла МакНалли из организации "Врачи без границ", польские войска применяют грубую силу.

"Я воочию видел травмы, полученные людьми в результате нападения пограничников из Польши и Литвы. Люди рассказывали, что их били прикладом пистолета, били ногами по ребрам, били электрическим током в шею, а все их вещи отобрали или уничтожили европейские пограничники. Это неприемлемо и должно прекратиться сейчас же ", — цитирует врача The Guardian.

Вновь прибывшие мигранты рассказали газете. что им приходили sms-сообщения: "Не принимайте никаких таблеток и лекарств, которые вам давали в Беларуси. Ими можно отравиться ".

По мнению, Анны Хмелевской из фонда "Окаление", который координирует Центр помощи иностранцам, польское правительство заявило, что белорусская полиция накачала мигрантов наркотиками. По словам Хмелевской, это звучит как розыгрыш, призванный сделать мигрантов опасными и выставить Белоруссию в дурном свете.

Граница Польши с Белоруссией — это внешняя граница ЕС. Если мигранты пересекают ее и подают заявление о предоставлении убежища в Польше, их заявление должно рассматриваться в Польше в соответствии с правилами ЕC

Однако, правительство Польши, несмотря на согласие ЕС помочь в рассмотрении заявлений, отказывается принимать беженцев.

Теперь поляки возмущаются не законом об абортах, а мигрантами

Как указывает Politico, кризис помогает партии "Право и справедливость" (PiS) отвлечь внимание от внутренних проблем.

Так, ещё в субботу Польша жила совсем другой темой — смертью 30-летней Изабеллы из города Пштина, которая умерла от септического шока на 22-й неделе беременности. Ранее обследования женщины показали серьезные повреждения плода, но врачи отказывались делать аборт , ожидая пока его сердце не перестанет биться, как это призывает делать принятый закон "Об абортах".

После сообщений о смерти женщины тысячи людей вышли на улицы Варшавы и других польских городов в знак протеста против закона, практически запрещающего аборты.

После скандала, согласно опросу United Surveys в конце прошлой недели, поддержка PiS упала на 4,5 процентных пункта до 32,6 процента .

Вторая проблема Польши — огромная инфляция

С мнением Politico согласен польский эксперт из Ассоциации по международным делам Михал Лебдушка, который сказал irozhlas.cz, что PiS удалось отвлечь внимание людей от других проблем переключением на тему миграции.

По его словам, об истинных намерениях говорит истеричная риторика премьер-министра, между тем, ситуацию можно было бы решить гораздо более "элегантно и тихо".

"Правительство долгое время нагнетало ситуацию, вместо того чтобы справляться с ней более эффективно ", — сказал польский эксперт.

По его словам, вторая решаемая задача польским правительством — это восстановить избирателей против либеральной оппозиции - партии "Гражданская платформа", которая предлагает решать проблему в рамках закона ЕС.

"Текущая ситуация определенно выгодна для PiS. Более того, пограничный кризис затмевает не только скандал с абортами, но и еще одну проблему, которая сейчас активно обсуждается в Польше и которая является потенциально серьезной проблемой, поскольку затрагивает всех людей. Это огромная инфляция, одна из самых высоких в ЕС. Всё резко становится дороже, и это большой потенциал для снижения поддержки PiS", — заключил Лебдушка.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который считает Россию причастной к миграционному кризису на польско-белоруской границе.

"Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление", — сказал Песков.

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