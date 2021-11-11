В ЕС ответили на угрозы Лукашенко перекрыть транзит газа в случае санкций

В Евросоюзе не позволят запугивать себя угрозами перекрытия транзита газа, высказанными белорусским лидером Александром Лукашенко, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

"В вопросах поставок газа мы должны максимально использовать наши отношения со странами-поставщиками — государствами Африки, Норвегией, Россией, — и мы не позволим Лукашенко запугать нас своими угрозами", — цитирует еврокомиссара ТАСС.

По словам Джентилони, вопросы безопасности поставок газа планируется включить в первую оборонную концепцию Евросоюза. Её предполагается утвердить в следующем году.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу перекрыть транзит газа по газопроводу "Ямал — Европа" в случае введения нового пакета санкций в отношении республики.

Напомним, ЕС в ближайшее время намерен принять пятый пакет санкций против Белоруссии. Планируется, что вопрос введения ограничительных мер обсудят главы МИД Евросоюза в Брюсселе 15 ноября.

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