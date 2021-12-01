Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что против России могут быть введены "санкции, которых раньше не было", если Москва будет дестабилизировать обстановку на Украине.
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Газпрому нужно прекратить поставки газа, чтобы пресечь обвинения Еврокомиссии о причастности России к резкому росту цен на природное топливо, заявил Межевич,