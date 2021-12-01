Нуланд пригрозила России "санкциями, которых раньше не было" из-за Украины

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что против России могут быть введены "санкции, которых раньше не было", если Москва будет дестабилизировать обстановку на Украине.

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