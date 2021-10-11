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Москва и Вашингтон ради Нуланд обменялись снятием санкций

Политика

Москва отменила санкции в отношении Виктории Нуланд, разрешив заместителю госсекретаря США въехать в страну для встречи с российскими коллегами. Сделано это, как сообщается, было после того, как США сняли санкции с российского дипломата.

Москва и Вашингтон ради Нуланд обменялись снятием санкций

Ожидается, что Нуланд приедет сегодня и примет участие в трёхдневных встречах с официальными лицами Министерства иностранных дел России. Вопрос с её визитом в Москву решился в прямом смысле слова в последний момент — вплоть до воскресенья Нуланд был запрещён въезд в Россию.

"Она действительно была в наших санкционных списках, которые означают, что человек не может пересечь границу, — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-1" в воскресенье. — США включили российских представителей и экспертов по внешней политике в свои санкционные списки. Так что в данном случае вопрос был решён на паритетной основе. Да, она будет в России”.

Сообщается, что инициаторами саммита выступили США.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ радиостанции "Говорит Москва", США в обмен сняли санкции с одного российского чиновника. Его имя Мария Захарова не назвала, но, по данным ряда СМИ, речь идёт о дипломате Константине Воронцове, сотруднике Министерства иностранных дел по контролю за вооружениями, которому было отказано во въезде в США с 2019 года.

  • Москва добавила имя Нуланд в чёрный список виз в том же году в качестве шага "око за око".

Нынешний "дипломат №2" в Госдепе США Нуланд сделала себе имя в качестве посла США в НАТО и помощника госсекретаря по Евразии в годы правления Обамы.

Будучи ярым сторонником антироссийских санкций, Нуланд также принимала активное участие в поддержанном США перевороте на Майдане на Украине в 2014 году, где и прославилась своими "печеньками", а также тем, что в разговоре с тогдашним послом США в Украине Джеффри Пайеттом произнесла фразу "к чёрту ЕС” в ответ на опасения по поводу возможного вмешательства Европы.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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