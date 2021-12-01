Захарова заявила, что Киев выбрал военное решение проблемы в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала на брифинге, что украинские власти перевели в Донбасс 125 тысяч военных, половину личного состава армии страны.

Также Захарова сообщила о стягивании ВСУ тяжёлой техники к неподконтрольным Киеву территориям. Российские власти выражают беспокойство из-за попыток Украины решать проблему силовым путём, подчеркнула представитель МИД. Она напомнила о законодательной инициативе, которую в Раду внёс президент Владимир Зеленский. Он заявил о возможности иностранных войск участвовать в совместных учениях в следующим году. Такие планы нарушают минские договорённости, отметила Захарова.

"На этом фоне развязанная Киевом и его зарубежными покровителями кампания на уровне истерики в СМИ о якобы готовящемся наступлении России — это просто отвлекающий маневр, искусственно созданный повод для дальнейшего военного освоения территории Украины", — сказала Захарова, слова которой приводит РИА Новости.

Также представитель МИД РФ призвала НАТО остановить поощрение милитаризации Украины и сделать всё, чтобы убедить Киев выбрать вместо боевых действий диалог с ДНР и ЛНР. Такие меры поддержала ООН, заключила Захарова.

Ранее в офисе Зеленского опровергли информацию о введении военного положения на Украине первого декабря 2021 года.

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