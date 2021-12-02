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Автор Любовь Степушова

Москва предлагает Западу новый "Хельсинский договор". В чём план?

Мир

Россия готова предложить Западу новый договор о европейской безопасности. Это должен быть компромисс, но Западу нужно доминирование. Каков план Москвы?

Москва предлагает Западу новый "Хельсинский договор". В чём план?

Россия предлагает Западу новый "Хельсинский договор"

Глава МИД Сергей Лавров выступил на встрече глав дипломатии государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Говоря о "приближении военной инфраструктуры НАТО к границе с Россией", Лавров сказал, что "возвращается ужасающий сценарий военного противостояния".

Он добавил, что Москва скоро представит предложения по новому договору о европейской безопасности, который, по его словам, призван остановить расширение НАТО на восток. Причём подчеркнул, что это будут юридически оформленные обязательства.

"В ближайшее время мы внесем соответствующие предложения. Надеемся, что они будут серьезно рассмотрены", — сказал Лавров.

На встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном Лавров заверил, что Россия "не хочет никаких конфликтов", но, по его мнению, "дальнейшее расширение НАТО на восток затронет коренные интересы её безопасности".

"Если наши партнеры по НАТО заявляют, что никто не имеет права диктовать стране, желающей вступить в НАТО, может она это сделать или нет, то мы ссылаемся на положения международного права, согласно которым каждое государство имеет право выбирать средства обеспечения своих законных интересов в сфере безопасности ", — заявил Лавров.

Новый договор — это поиск компромисса

В комментарии для Pravda. Ru профессор Академии военных наук, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ Вадим Козюлин отметил, что включение Украины, Грузии и других республик в НАТО, это "угрожающее для нашей безопасности развитие событий".

"Мы это считаем красной линией и нарушением тех устных договоренностей, которые в 90-е годы были достигнуты. И мы теперь спохватились — поздновато, но, по крайней мере, российская позиция обозначена твердо", — сказал эксперт.

Вадим Козюлин сожалеет, что "неудержимый" Йенс Столтенберг (генсек НАТО) не удержался и уже прокомментировал, сказав, что у России не может быть никаких интересов в своем ближайшем окружении. Но это, по мнению эксперта, сильно предварительная позиция, "посмотрим, как дальше пойдет разговор".

"Это вопрос дипломатической работы. Можно только гадать, каков будет компромисс. Мы имеем свои резоны. На Украине, в НАТО, в Евросоюзе есть свои. Одним словом, у каждого есть опасения. И все хотели бы от них избавиться, вероятно. Поэтому надо найти какой-то компромисс. В этом и состоит дипломатия", — сказал Вадим Козюлин.

Компромисс с Западом возможен, но не сейчас

Зададимся вопросом, каким может быть этот компромисс? Сдать Киеву Донбасс? Вряд ли Кремль на это пойдёт, это будет крах президентства Путина. Пустить в страну западные НПО, пусть проповедуют "демократию"? Это внутренние вопросы. Что-то придумать вместе против Китая? Это возможно, но дело в том, что политиков в США сейчас не устроит компромисс, им нужно доминирование, они со школьной скамьи — русофобы, они прятались под партами, репетируя реакцию на сброшенную атомную бомбу Советов.

Поэтому, дипломатия в ближайшей перспективе вряд ли найдёт нужный компромисс, и это понимают в Кремле. Скорее, это упредительное предложение, чтобы потом сказать, как уже Путин говорил: "Вы нас раньше не слушали, послушайте сейчас", теперь смотрите, какое у нас есть гиперзвуковое оружие.

Прежняя система безопасности в Европе базировалась на Хельсинском договоре 1975 года о нерушимости послевоенных границ. Со времён распада СССР, объединения ГДР, косовского прецедента, крымских событий давно уже они нарушены. Конечно, нужен новый компромисс в Европе, но в 70-е годы СССР на Западе уважали, считали державой, полюсом мира, сейчас подобного отношения к РФ нет. Значит, авторитет надо завоёвывать.

Поэтому после отказа Запада от предложения о новом "Хельсинки" будет признание Россией ЛДНР и в перспективе смена режима на Украине. Тогда можно и компромисс искать.

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Куратор: Любовь Степушова
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