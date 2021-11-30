Посол РФ в США: НАТО зря надеется, что Россия отступит перед ним

Россия не отступит в противостоянии с НАТО из-за Украины или в Чёрном море, и недооценка решимости страны может привести к катастрофическим последствиям.

Так заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая в эфире "Соловьев LIVE".

"Здесь высказываются предположения, что на Украине может появиться какая-то отчаянная голова или группа боевиков, которые попытаются проверить силу российской обороны, рассчитывая на то, что мы не ответим… Я хотел бы сказать и недвусмысленно подчеркнуть: это очень опасное заблуждение".

Дипломат раскритиковал увеличение поставок американского оружия в Киев, которое декларируется как "оружие, предназначенное для оборонительных целей".

Замечания Антонова стали ответом на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что блок утроил численность своих сил и увеличил свое присутствие как в Чёрном, так и в Балтийском морях, чтобы противостоять российскому присутствию.

Напомним, что эсминец с управляемыми ракетами ВМС США "Арли Берк" был развернут в Черном море на прошлой неделе вскоре после того, как два других американских военных корабля были замечены в тех же водах.

Антонов повторил то, что уже говорил раньше:

"… предоставление Украине летального оружия может подорвать любые надежды на мир в охваченном войной Донбассе и что "планы поставок оружия киевскому режиму только ухудшат ситуацию на юго-востоке Украины”.

В последнее время вновь обострилась напряженность в отношениях между НАТО и Россией. Ранее в ноябре заместитель министра иностранных дел Москвы Александр Грушко предупредил, что планы Столтенберга по перемещению американских ядерных боеголовок вокруг стран Восточной Европы ставят под угрозу существующие мирные соглашения между двумя сторонами. Глава блока заявил, что этот шаг был необходим из-за предполагаемых угроз, исходящих от "агрессивных действий Москвы”.

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