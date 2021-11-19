МИД РФ ответил на заявление НАТО о размещении ядерного оружия восточнее ФРГ

Заявления Североатлантического альянса о возможном размещении ядерного оружия восточнее ФРГ означают, что для НАТО больше нет основополагающего акта с Россией, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел РФ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Германия откажет альянсу в размещении ядерного оружия на своей территории, то его могут перенести в Восточную Европу.

По словам Столтенберга, НАТО поддерживает идею мира без ядерного оружия, однако не может допустить, чтобы его не было у входящих в альянс стран при наличии такого оружия у других государств.

Генсек выразил надежду, что Германия будет следовать системе НАТО по совместному использованию ядерного оружия, поскольку это важно для безопасности Европы. Эта система предполагает размещение американского ядерного оружия на территории европейских стран-членов альянса в рамках общей концепции ядерного сдерживания.

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