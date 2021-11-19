В НАТО назвали условие размещения ядерного оружия в Восточной Европе

Размещение американского ядерного оружия в Восточной Европе возможно в случае отказа Германии от его нахождения на её территории, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Конечно, Германия должна решать, будет ли ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии", — цитирует ТАСС заявление главы альянса на конференции, организованной Германским атлантическим обществом и Федеральной академией политики безопасности.

Вместе с тем генсек НАТО выразил надежду, что ФРГ останется частью системы совместного использования ядерного оружия.

По словам Столтенбера, НАТО поддерживает идею мира без ядерного оружия, однако не может допустить, чтобы его не было у входящих в альянс стран при наличии такого оружия у других государств.

Система совместного использования ядерного оружия НАТО предполагает размещение ядерного оружия США на территории европейских стран-членов НАТО в рамках общей концепции ядерного сдерживания.

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