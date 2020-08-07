Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США

В 1945 году, 6 августа впервые в истории человечества атомная урановая бомба "Малыш" была сброшена на густо населенный город Хиросима в Японии — следом за ней 9 августа того же года атомная бомба "Толстяк" с начинкой из плутония разрушила японский Нагасаки.

В результате бомбежек, осуществленных летчиками США в самом конце Второй мировой войны, погибло около 200 тысяч человек, а по заявлениям японской стороны — более полумиллиона. Пережившие авианалет продолжали умирать, получив критическую дозу радиации.

Во некоторых источниках, преимущественно западных, утверждается, что именно страх перед атомными бомбардировками повлиял на решение императора Хирохито, уже 14 августа объявившего о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии и принципиальном принятии условий Потсдамской конференции.

Этот факт не выдерживает критики и до сих пор выгоден американцам в русле упорнейшего мифотворчества и попыток переосмысления истории Второй мировой войны.

Необходимо отметить, что в результате авианалетов в 1945 году в Японии было уничтожено более 60 городов.

Тактика ночных бомбардировок зажигательными бомбами приводила к обширным самоподдерживающимся пожарам и массовой гибели населения — в одном только Токио в результате операции "Молитвенный дом" в марте 1945 погибло около 100 тысяч человек.

Однако такие обширные потери среди мирных граждан не влияли на решимость японского руководства продолжать войну. Предпринята была и попытка государственного переворота с целью не допустить трансляцию обращения императора к народу.

Противники капитуляции в войсках отказывались прекратить сопротивление, и лишь вступление СССР в войну с Японией и практически молниеносный разгром Квантунской армии в результате Манчжурской стратегической наступательной операции позволили принудить японские войска сложить оружие.

Многолетние последствия бомбардировок Хиросимы и Нагасаки привели к появлению среди японского населения особой группы людей — хибакуся - люди, подвергшиеся воздействию ядерного взрыва.

В эту категорию входят не только японцы, непосредственно в момент взрыва находившиеся в пределах нескольких километров от эпицентра и подвергшиеся воздействию радиоактивных осадков, но и дети женщин-хибакуся. Десятилетия часть японского общества сторонится хибакуся, опасаясь вступления в брак с ними и рождения детей с отклонениями от медицинской нормы.

Государство активно поддерживает пострадавших от атомных бомбардировок, в живых числится более 150 тысяч человек, преимущественно проживающих в Японии. Многие из хибакуся и членов их семей участвуют в просветительской работе, являясь сторонниками полного отказа от использования атомной энергии. Призыв к полному запрету ядерного оружия несомненно обоснован с точки зрения гуманитарных последствий.

Также значительная часть жителей Японии разделяет позицию, что "пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда остался на флаге США".

Целесообразность применения американцами ядерных бомб до сих пор является предметом споров.

Многие эксперты уверены, что основной причиной была не военная необходимость, а стремление Вашингтона, являвшегося на тот момент монопольным обладателем ядерных технологий, продемонстрировать мировому сообществу свою военную мощь.

Это привело к тому, что уже в 1949 году СССР провел испытания ядерной бомбы на Семипалатинском ядерном полигоне, а в 1952, 1960 и 1964 годах свои заряды взорвали Великобритания, Франция и Китай соответственно.

Именно эти страны являются основателями Договора о нераспространении ядерного оружия, вступившего в силу в 1970 году. Согласно ему, государства, владеющие ядерным оружием, обязались не передавать технологии создания и добиваться полной ликвидации ядерных арсеналов. Индия, Пакистан, КНДР, Израиль позже также проводили ядерные и термоядерные испытания, однако ДНЯО не подписывали.

Нынешняя система мировой безопасности базируется, в первую очередь, на отрицании массированного воздействия и ограничении средств и целей в случае конфликта ядерных держав.

Создание неядерного высокоточного оружия большой мощности, а также тактических ядерных зарядов является способом ухода от классического понимания эффективного ядерного сдерживания, что приводит к снижению порога применения некоторых видов вооружений.

Сегодня система ядерного сдерживания позволяет не допускать перерастания локальных вооруженных конфликтов и региональных войн в крупномасштабные.

Паритетное соотношение ядерных боезарядов у России и США нивелирует критический дисбаланс в обычных вооружениях.

Китай значительно уступает этим странам на количественном и качественном уровне развития ядерной программы, справедливо апеллируя к необходимости уравнивания количества ядерных боезарядов и присоединения к системе договоров о сокращении наступательных вооружений других стран, владеющих ядерным арсеналом.

Опыт атомных бомбардировок показал, что масштабный военный конфликт с применением ядерного оружия может привести к уничтожению человеческой цивилизации. Поэтому на странах, обладающих ядерным оружием лежит особая ответственность за сохранение стабильности в мире.