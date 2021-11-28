Антонов: российских дипломатов массово выгоняют из США

Как заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, представители российской дипмиссии начнут покидать США уже с января нового года. С начала 2022 из Америки уедут 27 специалистов вместе с семьями.

Ещё столько же дипломатов покинут Штаты в середине лета.

"Дипломатов наших выгоняют. 30 января от нас уедет большая группа моих товарищей — 27 человек с семьями. 30 июня уедет аналогичное количество отсюда", — рассказал Антонов в эфире YouTube-канала "Соловьёв live".

Антонов отметил, что острая проблема "назрела" с визами для членов семьи представителей российской стороны. США "намеренно" разделяют родных, на фоне постоянной пропаганды "ценностей".

"Мы сталкиваемся с серьёзным кадровым голодом. У супруг ряда наших товарищей отобрана аккредитация. Детям не дают визы", — подчеркнул посол.

Ранее Антонов заявил, что муссируемая тема на Западе о нападении России, не более чем необоснованная "истерия из-за мнимой российской угрозы". Как подчеркнул посол, никто не собирается ни на кого нападать.

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