"Саммит демократий": Байден собирает команду против Putin Team

Есть Putin Team, теперь вот появилась "команда Байдена". В команде Путина играет, например, Александр Овечкин, а Байден собирает свою из лидеров "демократий".

Кого Байден признал своими, а кого чужими

Госдепартамент США опубликовал на своем сайте список из 110 стран, делегаций и территорий, приглашенных участвовать в "саммите за демократию", организованном президентом США Джо Байденом.

Озвученная цель мероприятия — помочь остановить отступление от демократии и "эрозию" прав и свобод во всем мире. В списке приглашенных на виртуальное мероприятие 9 и 10 декабря отсутствуют Россия и Китай.

Другими заметными отсутствующими являются союзники США Египет и член НАТО Турция. Представительство с Ближнего Востока будет невелико, приглашены только две страны — Израиль и Ирак.

Из стран-членов ЕС приглашены все, кроме Венгрии. Среди стран бывшего СССР в списке приглашенных Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан в числе участников не значатся.

На первый взгляд кажется, что команда Байдена собрана для того, чтобы создать глобальную коалицию для дискредитации и противодействию "авторитарным" России и Китаю. Но это изначально слабая позиция, потому что делит мир на своих и чужих, на хороших и плохих.

Сила же России в том, что она может найти общее дело с любым режимом — "демократическим" или "авторитарным", если это отвечает её национальным интересами.

Концепция деления на демократии и авторитарные режимы не выдерживает критики

Кроме того, концептуально деление на демократии и авторитарные режимы не выдерживает критики. В Китае своя демократия, так как каждые10 лет там происходит ротация руководства, то же самое Турция — очень демократичное государство с точки зрения избирательной системы, а то, что там преследуются террористы, так они и в США преследуются, правда, тот, кто в Турции считается террористом не считается таковым в США.

Россия — совершенная демократия, поскольку свобода слова не ограничивается, оппозиция может критиковать правительство, а контроль за выборами исключает массовые фальсификации, такие, как в США.

Теперь о Венгрии. В ЕС Польша также считается страной, где нет "верховенства закона", однако она приглашена. Всё дело в том, что в Венгрии объявлена война соросовским пропагандистам, несущим угрозу венгерской демократии, а Польша — главный проводник интересов США в Европе, и будь она трижды против ЛГБТ и однополых браков — она будет в команде Байдена.

Некоторым странам сделан реверанс — например, Филиппинам, которые приглашены, но которые борются с наркомафией не демократично — наркобароны и курьеры расстреливается на месте.

Пашинян будет играть в команде Байдена?

Армении явно "повезло", единственная из стран ЕАЭС она приглашена, что поставит Никола Пашиняна перед нелёгким выбором — присутствовать и поссориться с Москвой или не присутствовать и поссориться с Байденом. Впрочем, здесь можно сделать вид, что являешься лазутчиком России. Это не шутка, так ранее оправдывались армяне, принимая участие в натовских программах и саммитах.

В комментарии для Pravda. Ru политолог Каринэ Геворгян отметила, что сейчас сложно говорить, будет ли присутствовать Никол Пашинян на саммите.

Армения, например, является членом Межпарламентской ассамблеи православия, но так же как Грузия и Прибалтика, вступила в Альянс за религиозную свободу, организованный США, отметила она.

"Саммит демократий" обречён на неудачу

По мнению Каринэ Геворгян, саммит не приведёт к особым результатам для мира или к имиджевым приобретениям даже для Соединенных Штатов, потому что цель этого форума была заявлен тогда, когда "действовала инерция прежних парадигм, которые, на сегодняшний день, летят в тартарары".

"Тем более на фоне того, как заявил Байден что, по сути, все проблемы в мире, если переводить на простой язык, могут решать только три субъекта: это США, Россия и Китай", — уточнила политолог.

Добавим, что инициатива обречена на неуспех среди целевой аудитории, ещё и потому, что "авторитарные" режимы часто более экономически эффективны, чем "демократии". И это не только Китай, но и страны Залива, Вьетнам. Поэтому аргумент Запада, что авторитаризм не несёт процветания своим народам рассыпается в пыль.

А являются ли демократией США?

Сосредоточение внимания на демократии, как на решении проблемы неравенства, коррупции и неэффективного управления экономикой просто не найдет отклика.

Не найдет ещё и потому, что люди спросят: "А судьи кто?" Вот лишь некоторые признаки американского авторитаризма и коррупции:

травля Дональда Трампа в СМИ,

манипуляции с голосами и рекордные суммы неотслеживаемых денег на выборах президента в 2020 году,

отказ американцам в праве зайти в конгресс и поговорить с народными избранниками, как это было 6 января,

махинации в банковской сфере, которые позволили отмыть деньги террористов,

займы по программам поддержки малого бизнеса подрядчикам оборонной промышленности и международной сети ресторанов быстрого питания Shake Shack и "Лос-Анджелес Лейкерс".

В чем сила, американец?

Сила Putin Team в том, что это неформальное движение энтузиастов, которые гордятся своей страной, а "команда Байдена" будет осваивать выделенные деньги по линии Госдепартамента США.

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