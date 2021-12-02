Глава ДНР допустил обращение за помощью к РФ при обострении ситуации в Донбассе

В Донецкой народной республике не исключают возможности обращения за помощью к РФ в случае, если власти Украины реализуют силовой сценарий решения конфликта в Донбассе. Об этом сообщил СМИ глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, вероятность обращения за помощью к России будет зависеть от развития ситуации в случае обострения обстановки на юго-востоке Украины.

Пушилин подчеркнул, что при попытке реализации силового сценария в Донбассе ДНР будет рассчитывать на собственные силы. Вместе с тем он отметил, что Украина всё чаще привлекает "внешние силы".

"Количество учений с США и странами НАТО в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом, а в планах на следующий год еще более серьёзное увеличение", — цитирует главу ДНР "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о высокой вероятности военных действий в Донбассе. Отметив увеличение числа провокаций на линии соприкосновения.

Представитель Кремля назвал напряжённой ситуацию на юго-востоке Украины и предположил, что Киев не исключает возможности силового решения конфликта.

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