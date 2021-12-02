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В Кремле заявили о высокой вероятности военных действий в Донбассе

Мир

Угроза военных действий на юго-востоке Украины остается высокой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле заявили о высокой вероятности военных действий в Донбассе

"Вероятность военных действий на Украине по-прежнему высока, это предмет особой озабоченности и обеспокоенности для нас", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков указал на рост числа провокаций на линии соприкосновения в Донбассе, стороной конфликта в котором Киев "настойчиво пытается представить РФ".

По словам представителя Кремля, власти Украины, заявляя о том, что переговоры по ситуации в ЛДНР необходимы, поступает так, что они становятся невозможными. В частности, Украиной не выполняются достигнутые в Минске договорённости и принимаются законы, которые им противоречат.

"Это, конечно, наводит на мысль, что украинское руководство де-факто... не исключает начала боевых действий против самопровозглашенных республик", — заявил Песков, назвав ситуацию в Донбассе напряжённой.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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