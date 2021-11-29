В Чехии новый премьер. Что он думает об отношениях с Россией?

Новый премьер Чехии Пётр Фиала позиционирует себя консерватором. Найдёт ли он общий язык тоже с консерватором Владимиром Путиным?

Российский президент, напомним, назвал себя "умеренным консерватором", который действует по принципу "не навреди".

Фиала критикует европейское "высокомерие"

В воскресенье президент Чехии Милош Земан назначил новым премьер-министром страны лидера коалиции "Вместе" (Гражданская демократическая партия (ODS), партия TOP 09 и Христианско-демократический союз — Чехословацкая народная партия, KDU-ČSL) Петра Фиалу (ОDS).

Правительство Андрея Бабиша (АНО) через две недели сложит полномочия.

Прага заявила, что в ближайшее время планирует "провести ревизию отношений" с российскими властями.

Пётр Фиала — профессор политологии, в прошлом он был ректором Масарикова университета в Брно и министром образования в правительстве Петра Нечаса (ODS).

В своей книге "Причина против популизма. Разговоры с друзьями о себе, нашей стране и необходимости перемен" он критикует Европейский Союз, Amnesty International, "Гринпис" и политкорректность.

Он пишет, что это неправильно быть некритическим сторонником европейской интеграции.

"Это не только абсурд, но и опасное высокомерие. Европейская интеграция — это не религия, она предназначена только для того, чтобы быть инструментом на пути к лучшей жизни для европейских обществ. Все мы видим, что это уже не так", — указывает Фиала.

Фиала — сторонник прагматизма

Ещё Фиалу называют сторонником Виктора Орбана - премьера Венгрии.

" Тот факт, что новой главной разделительной линией в политике будет линия между локализмом и глобализмом, много лет назад осознал Виктор Орбан, который в Венгрии с его консервативной прагматической политикой, направленной на решение повседневных проблем простых людей, уже выиграл выборы, трижды без вопросов", — написал политик в книге "Консерватизм сегодня".

"Европейская политика должна быть продуктом приоритетов государств-членов, а не идеологическим инструментом европейской элиты, преследующей нереалистичные цели", — там же пишет Фиала.

Чешская газета Deník N так охарактеризовала возможное будущее правительство во главе с Петром Фиала:

"У Андрея Бабиша и его группы АНО не было идеологии. Они прагматично шли туда, где им было выгодно. Теперь Чешская Республика, вероятно, сформирует правительство, которое в течение нескольких лет, в основном, будет описываться как консервативное".

По мнению Фиалы чешский консерватизм "скорее вдохновлён англосаксонским консерватизмом".

Дождёмся заявлений Фиалы по "Северному потоку-2"

Как сказал Pravda. Ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН в РАН Владимир Оленченко, в свою бытность в оппозиции Фиала не выступал в пользу улучшения отношений с Россией и по этому вопросу не спорил с правительством Бабиша, когда там допускали антироссийские высказывания и предпринимали антироссийские действия.

По мнению аналитика, для того, чтобы проводить нормальные отношения с Россией, надо быть "вдумчивым, обладать политической волей, мужеством и быть последовательным". Таких качеств в новом премьере Чехии Владимир Оленченко не наблюдает.

Эксперт предлагает посмотреть, как Фиала себя проявит во взаимоотношениях с соседями — с Венгрией и Польшей. Показательным будет также его отношение к заявлениям, которые постоянно генерируют Соединенные Штаты Америки по вопросам "Северного потока-2", китайской угрозы, российской угрозы, соединения российского и китайского военных потенциалов, добавил аналитик.

"Посмотрим, как он выскажется по этим моментам, тогда более-менее станет понятно, какие могут быть перспективы российско-чешских отношений", — сказал Владимир Оленченко.

Чехия вместе с США была включена в список недружественных стран РФ после того, как Прага заявила, что Россия должна заплатить €25 млн за взрывы и пожар на военных складах в Врбетице. Дипконтакты между странами снижены сегодня до самого низкого уровня.

Восстановление конструктивных отношений между РФ и Чехией будет зависеть от решения о судьбе памятника маршалу Коневу в Праге. сообщил директор третьего Европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин.

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