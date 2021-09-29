МИД РФ: отношения с Чехией будут зависеть от решения по памятнику маршалу Коневу

Восстановление конструктивных отношений между РФ и Чехией будет зависеть от решения о судьбе памятника маршалу Коневу в Праге. Об этом сообщил директор третьего Европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин.

"Российская сторона, безусловно, продолжит добиваться сохранения и достойного размещения памятника И. С. Коневу в Праге. Взаимоприемлемое решение о его дальнейшей судьбе — одно из условий восстановления конструктивного характера отношений между Россией и Чехией", — цитирует заявление представителя министерства РИА Новости.

Напомним, весной прошлого года памятник Коневу, который в мае 1945 года освобождал Прагу от фашистов, был демонтирован властями одного из районов города для последующего размещения в создаваемом Музее памяти ХХ века.

В связи с демонтажем монумента СКР завёл дело об осквернении символов воинской славы России. В МИД РФ назвали действия пражских властей "возмутительными и циничными".

По словам Олега Тяпкина, в настоящее время судьба памятника остаётся неясной. В РФ рассматривали разные варианты размещения монумента, в том числе возможность его переноса на мемориал советским воинам на Ольшанском кладбище в Праге. В качестве места для размещения памятника предлагалась также территория посольства в Праге. Не исключается также возможность вывоз монумента в РФ.

"Однако на данном этапе отношений с Чехией, серьезно деградировавших за последний год из-за череды недружественных действий чешской стороны, такая работа, к сожалению, не представляется возможной", — отметил собеседник агентства.

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