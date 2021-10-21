Новая правящая коалиция Чехии пересмотрит отношения с властями РФ

Члены пяти либеральных партий создают проект программы новой правящей коалиции Чехии. По словам участника рабочей группы по подготовке документа Мартина Дворжака, в ближайшее время Прага планирует "провести ревизию отношений" с российскими властями.

Также политики хотят пересмотреть диалог с Китаем. При этом в Чехии рассчитывают на приоритетное партнёрство с Германией и Израилем, передаёт РИА Новости.

"В готовящемся документе подчёркивается приоритет двусторонних отношений, прежде всего, с Германией, будет заявлено также о стратегическом партнёрстве с Израилем и необходимости ревизии отношений с РФ и КНР", — подчеркнул Дворжак.

Он добавил, что коалиция собирается увеличить объёмы выделяемых средств на оборонное производство до 2% ВВП к 2025 году. Таких показателей требует НАТО от стран-участниц.

Девятого октября в Чехии завершились парламентские выборы. Победу одержала коалиция либеральных сил "Вместе".

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