Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин раскритиковал инициативу саммита лидеров за демократию, объявленного в августе администрацией Байдена.
Выступая на пресс-конференции, Ван Вэньбин отметил, что демократия — это не лозунг и не догма. Он также предостерег от "использования ауры демократии"", чтобы скрыть "проблемы управления".
"Давайте не будем превращать демократию в Coca-Cola, где страна производит рецепт, а мир имеет только один вкус, лишая страны права и свободы исследовать свои собственные пути к демократии", - подчеркнул Ван (цитата Sina).
Напомним, саммит лидеров стран – инициатива президента США. Его проведение запланировано на 9 и 10 декабря в онлайн-формате.
По мнению Белого дома, разговор будет развиваться "по трем основным направлениям: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека". В мероприятии примут участие "главы государств, представители гражданского общества, благотворительного и частного секторов". Приглашать участников будет администрация американского президента.
В России саммит назвали "крестовым походом против инакомыслящих".
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