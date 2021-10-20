Китай – США: не превращайте демократию в кока-колу

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбин раскритиковал инициативу саммита лидеров за демократию, объявленного в августе администрацией Байдена.

Выступая на пресс-конференции, Ван Вэньбин отметил, что демократия — это не лозунг и не догма. Он также предостерег от "использования ауры демократии"", чтобы скрыть "проблемы управления".

"Давайте не будем превращать демократию в Coca-Cola, где страна производит рецепт, а мир имеет только один вкус, лишая страны права и свободы исследовать свои собственные пути к демократии", - подчеркнул Ван (цитата Sina).

Напомним, саммит лидеров стран – инициатива президента США. Его проведение запланировано на 9 и 10 декабря в онлайн-формате.

По мнению Белого дома, разговор будет развиваться "по трем основным направлениям: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека". В мероприятии примут участие "главы государств, представители гражданского общества, благотворительного и частного секторов". Приглашать участников будет администрация американского президента.

В России саммит назвали "крестовым походом против инакомыслящих".