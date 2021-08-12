Байден проведёт для глав стран ликбез по демократии

Президент Байден объявил о намерении провести виртуальную встречу мировых лидеров — "Саммит за демократию".

Согласно анонсу, размещенному на сайте Госдепа США, запланировано мероприятие на 9-10 декабря. В нем примут участие главы государств и представители гражданского общества, благотворительности и частного сектора.

Затем после "года консультаций, координации и действий" по обязательствам группы будет проведен второй саммит.

"Помимо решения проблем, стоящих перед демократией, участники саммита обсудят сотрудничество по "пандемии COVID-19, климатическому кризису и растущему неравенству", — сообщает Госдепартамент.

Какие именно страны "удостоятся чести быть приглашенными" — не разглашается.

Американский президент ожидает, что участники возьмут на себя обязательства защищать демократию и права человека внутри страны и за рубежом.

Напомним, в ходе предвыборной гонки Байден поклялся, что "еще раз поставит Америку во главе стола" в международных усилиях по борьбе с коррупцией, защите от авторитаризма и продвижению прав человека.

перевод сервиса "Яндекс.Переводчик", © сайт state. gov (Госдеп США)

К слову, ранее посольство России в США уже порекомендовало Госдепу "навести у себя дома порядок по части соблюдения прав человека".

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