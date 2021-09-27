Лавров: США придумали новый крестовый поход против инакомыслящих

Министр иностранных дел России раскритиковал идею США созвать “Саммит лидеров за демократию”, назвав это еще одним примером блокового менталитета в стиле холодной войны, который разделил бы международное сообщество на “нас и их”.

Выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Сергей Лавров раскритиковал нынешнюю внешнюю политику США, обвинив Вашингтон в попытке расколоть международное сообщество на блоки в стиле холодной войны.

Напомним, в августе президент США Джо Байден выдвинул идею созвать “Саммит лидеров за демократию”.

“Участники, конечно, будут определены Вашингтоном, который претендует на право определять степень соответствия страны демократическим стандартам. По своей сути эта инициатива – вполне в духе холодной войны и запускает новый идеологический крестовый поход против всякого инакомыслия”, - заявил Лавров.

Глава российского МИД предположил, что, несмотря на заявления администрации США о том, что Вашингтон не хочет раскалывать мир на идеологические блоки, подобные события служат лишь доказательством того, что именно это является его целью.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Ожидается, что предлагаемый Байденом саммит состоится 9 и 10 декабря в режиме видеоконференции. Приглашать участников будет администрация США. Заявленные цели мероприятия крайне расплывчаты.

Белый дом охарактеризовал его как “возможность для мировых лидеров прислушиваться друг к другу и к своим гражданам, делиться успехами, развивать международное сотрудничество и честно говорить о проблемах, стоящих перед демократией".