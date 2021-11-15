В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах

Эксперты Ассоциации по международным вопросом (базируется в Праге) подготовили доклад о перспективах отношений Чехии с Россией. Сейчас в этой стране формируется новое правительство после прошедших недавно выборов.

Отношения между Россией и Чехией ухудшались последние несколько лет. Окончательно же они были испорчены после того, как Прага обвинила российские спецслужбы к причастности к двум взрывам в 2014 году на оружейных складах в деревне Врбетице на юго-востоке страны.

Сейчас Чехия одна из двух стран в российском списке "недружественных государств". Второе - Соединённые Штаты. Желания изменить ситуацию пока не наблюдается ни со стороны Чехии, ни со стороны России.

Более того, судя по докладу пражской Ассоциации по международным вопросом, многих в Чехии такое положение дел вполне устраивает. Один из авторов доклада, Павел Гавличек, в интервью радио "Свобода"* заявил, что следует расторгнуть договор о дружбе, который был заключён между двумя странами в 1993 году.

"В случае если российская сторона продолжит давление не только на уровне двусторонних отношений, но и на международных площадках. Ведь когда Чехия пыталась избраться в Арктический совет, Россия сказала, что этого не будет. Если Кремль будет продолжать в том же духе, нет другой возможности, как от этого договора избавиться", - заявил Гавличек.

При этом чешский эксперт никак не пояснил, какое отношение Чехия имеет к Арктике и почему она должна присутствовать в Арктическом совете.

Павел Гавличек также сказал, что чешские инвестиции в России не оправдали ожиданий: "Что же касается чешских инвестиций, которые поддерживались правительством (без государственной поддержки они не были бы возможны или не были бы столь велики), то они не оправдали надежд. Есть проблемы с рисками, включая верховенство права, с некоторыми потраченными впустую средствами, а речь идет о деньгах чешских налогоплательщиков".

В качестве примера он привёл строительство теплоэлектростанции "Полярная" в Ямало-Ненецком автономном округе. Кредитором при строительстве ТЭС выступал "Чешский экспортный банк". Электростанция не была построена, в 2018 году банк обратился в суд с иском о взыскании долга в 520 миллионов рублей. Эксперт, правда, говорит об убытках в несколько миллиардов чешских крон. Опять-таки, никак не поясняя, откуда взялась эта цифра.

Неудовольствие Павла Гавличека и его компаньонов по составлению доклада вызывает также тот факт, что несколько месяцев назад чешское правительство поддержало для России программу государственной поддержки и страхования инвестиций.

"Мы в нашем докладе не очень довольны этим и не поддерживаем ее внедрение, поскольку такой поддержки не существует в случае с Грузией, Молдовой или Украиной", - заявил Гавличек.

К слову, решение чешского правительства ставит под сомнение утверждение, будто чешские инвестиции в России себя не оправдывают.

* Министерством юстиции России включено в список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.