И вновь Боррель, покой нам только снится

Российской дипломатии в наши дни не позавидуешь: найти крупинки разума в речах и поступках западных оппонентов всё сложнее. Каждый раз, когда кажется, что в отношениях с Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном дно уже пробито, начинают стучать снизу. Одним из тех европейских политиков, которые не перестают удивлять, является глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Мигрантский кризис на белорусско-польской границе показал во всей красе, какие перлы способна выдавать западная пропаганда и "политическая мысль". Скопление нескольких тысяч несчастных беженцев из восточных стран у польской границы было объявлено Западом оружием гибридной войны белорусского "диктатора" Александра Лукашенко, якобы лишённого всякой свободы действий и полностью управляемого президентом России Владимиром Путиным. Этакий "дистанционно пилотируемый диктатор". Эксплуатируя данную тему, политики цинично демонизируют своих противников — Россию и Белоруссию, как будто нет намного худшей ситуации с беженцами у берегов Италии или в проливе Ла-Манш.

Запад полагает, что выполнение Минских соглашений — это всецело прерогатива Москвы (хотя она лишь гарант), и оказывает на неё нарастающее санкционное давление. При этом европейские столицы смотрят сквозь пальцы на действия реальной стороны соглашений, Киева, действия, идущие с ними вразрез (например, артобстрелы мирных жителей Донбасса и захват "серой зоны"). Так было и раньше, когда лидеры оппозиции нарушили все обещания, данные Виктору Януковичу, и совершили вооружённый переворот.

Недавно наш МИД был вынужден опубликовать дипломатическую переписку министра Сергея Лаврова с французским и германским коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, чтобы показать беспочвенность их обвинений в адрес Москвы. У наших партнёров по "нормандскому формату" выработалась порочная практика созывать всё новые бессмысленные встречи ради встреч, не подкреплённые выполнением предыдущих решений. На Смоленской площади не согласны и с тем, что европейские партнёры потакают нежеланию Киева вести прямой диалог с Донецком и Луганском, без которого света в конце тоннеля не видать.

Как отмечает Сергей Лавров, предание огласке первоисточника позволит западной общественности прояснить истинную роль и намерения России в мирном процессе и будет способствовать честному урегулированию конфликта на Донбассе. Для этого предлагается не идти "всё дальше на поводу у Киева, взявшего курс на саботаж своих обязательств при покровительстве его западных спонсоров в прямое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН 2202".

Так разговаривать нельзя

Жозеп Боррель

Вывод американских войск из Афганистана после 10 лет военных действий и оккупации, точнее их беспорядочное бегство под натиском талибов*, стало шоком для европейских лидеров. Такого международного фиаско от своих вашингтонских господ, возведённых в ранг небожителей, в брюссельских кабинетах не ожидали. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал тогда ряд не вполне логичных заявлений, свидетельствующих о состоянии растерянности.

Выступая на внеплановом заседании профильных комитетов Европарламента после встреч глав МИД ЕС по Афганистану, Жозеп Боррель заявил о намерении не допустить, чтобы Россия и Китай "взяли контроль над ситуацией" в этой стране. Первой реакцией Брюсселя было не сочувствие истерзанному войной народу Афганистана, а страх, что его геополитические противники будут там "наращивать своё присутствие". Глава нашего МИД даже посочувствовал странам-членам ЕС, которые вынуждены такую философию слышать и поддерживать.

"Надо заботиться о том, чтобы афганцы как можно скорее успокоили свою страну, — заметил Сергей Лавров. — А этот менталитет "нельзя отдавать Афганистан России или Китаю" — это из той же серии рассуждений "или-или": пускай страны выбирают — либо они с Западом, либо с Россией и Китаем. Печально, если именно такие люди вырабатывают внешнеполитическую линию Евросоюза".

Боррель в очередной раз поставил в тупик нашу видавшие виды дипломатию, когда заговорил о делах, касающихся африканского континента. Почти как в шуточной песне Владимира Высоцкого: "В жёлтой жаркой Африке, в центральной её части как-то раз вне графика случилося несчастье". Когда в прессу просочились слухи о планах переходных властей Мали пригласить для помощи в борьбе с терроризмом ЧВК "Вагнер", страсти разыгрались нешуточные. Жозеп Боррель и глава МИД Франции Жан-Ив ле Дриан пригрозили России и Мали неминуемыми "тяжёлыми последствиями" в случае отправки туда "вагнеровцев". Напор западных "партнёров", кажется, поверг Лаврова в шок.

"Как мне сказал Жозеп Боррель, "вы вообще в Африке не работайте, потому что Африка — это наше место". Вот прямо так и сказал, — заметил Лавров. — А говорить "я здесь первый, поэтому вы отсюда уходите" — во-первых, это оскорбительно для правительства Бамако, которое пригласило наших партнёров. Во-вторых, так разговаривать вообще ни с кем нельзя".

Сказка про белого бычка

Сергей Лавров

Жозеп Боррель в последнее время часто выступает с алармистскими заявлениями, входя постепенно в роль современной Кассандры. Его сильно беспокоят "многополярная динамика" в мире, Россия и другие силы, которые стремятся расширить сферу влияния на региональном и глобальном уровнях, часто действуя "в ущерб ценностям и интересам ЕС", как это можно видеть "в Сирии, Ливии, Мали и других странах". Видимо, Боррель по простоте душевной не может взять себе в толк, что у России тоже могут быть какие-то национальные интересы, на тему которых можно вести честные и равноправные переговоры.

Европа находится в опасности, и европейцы не всегда осознают это, продолжает нагнетать глава дипломатии ЕС. По мнению Борреля, Евросоюз вступает в третье десятилетие XXI века в окружении "гораздо более враждебного мира". К счастью, рецепт спасения Европы от Борреля уже готов — это "Стратегический компас ЕС", предусматривающий создание сил быстрого реагирования ЕС в составе 5 тысяч военных до 2025 года. Рекомендации шефа Пентагона Ллойда Остина и главы НАТО Йенса Столтенберга также были приняты к сведению — раскола внутри североатлантического альянса допускать никак нельзя, зато можно и нужно укреплять "европейский столп" внутри него.

В эти дни внимание общественности приковано к формированию новой правящей коалиции в Германии, состоящей из Социал-демократической партии, "Зелёных" и Свободной демократической партии. Как и предполагалось, новым канцлером станет лидер социал-демократов Олаф Шольц, а министром иностранных дел — та самая Анналена Бербок, которая давно точит зуб на "Северный поток-2" и поддерживает устремления Украины по вступлению в НАТО. Судя по всему, головной боли для российской дипломатии на германском направлении может добавиться.

В коалиционном соглашении выражена готовность к "конструктивному диалогу" с Россией, но для этого — и тут пошла сказка про белого бычка — Россия должна выполнить Минские соглашения, немедленно прекратить насилие на востоке Украины, попытки дестабилизации этой страны и незаконную аннексию Крыма. Зато коалиция заявила о возможном предоставлении безвизового режима некоторым группам россиян, например, молодым людям до 25 лет, желая, видимо, подсластить горькую пилюлю.

В душах наших западных "партнёров", кажется, идёт вечная борьба двух противоположных сил — светлой и тёмной, инь и ян, миролюбивой и воинственной. Никогда не знаешь, кто перед тобой предстанет — доктор Джекилл или мистер Хайд. Вот и Жозеп Боррель недавно вдруг заявил о желании вести разговор с руководством России, как большим соседом ЕС и глобальным партнёром по теме климатических изменений, Ирана и будущего Арктики. Остаётся надеяться, что такой настрой будет преобладающим и устойчивым, ведь, как заметил сам Боррель, "дипломаты получают зарплату за то, чтобы сохранять каналы коммуникации открытыми".

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