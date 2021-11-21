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Публикацию переписки Лаврова с МИД Франции и ФРГ сочли блестящим шагом в Кремле

Политика

Публикация переписки главы министра иностранных дел РФ с руководителями внешнеполитических ведомств Германии и Франции стала нетрадиционным для дипломатии, но блестящим шагом российского МИД, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Публикацию переписки Лаврова с МИД Франции и ФРГ сочли блестящим шагом в Кремле

"Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих публичных обвинений Москвы в бездействии — вот такой блестящий шаг был предпринят", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков назвал публикацию диппереписки нетрадиционным решением, отметив при этом, что подобных действий требует сложившаяся в мировой дипломатии "нетрадиционно лукавая обстановка".

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, публикация переписки Сергея Лаврова с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и руководителем внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маасом даст возможность общественности сформировать непредвзятое мнение об их взаимодействии.

"Публично министр иностранных дел Сергей Лавров их неоднократно поправлял, очень интеллигентно... Они почему-то этого не заметили... Ну, теперь пусть почитают", — заявила дипломат.

Напомним, МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку глав внешнеполитических ведомств трёх стран 17 ноября. Как пояснили в министерстве, решение о публикации принято в связи с искажением позиции и роли России во внутриукраинском урегулировании, а также её подходов к встрече министров в "нормандском формате".

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Работа МИД РФ относительно постсоветского пространства
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Олег Артюков
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