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Лукашенко призвал ФРГ принять мигрантов с белорусско-польской границы

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал немцев принять у себя мигрантов, находящихся сейчас на границе с Польшей.

Лукашенко призвал ФРГ принять мигрантов с белорусско-польской границы

"Здесь большинство людей, которые хотят воссоединить свои семьи, заберите этих людей к себе. Это небольшая нагрузка для Германии. Но блокируют это всё поляки", — цитирует пресс-служба главы государства заявление Лукашенко в ходе посещения транспортно-логистического центра возле пункта пропуска "Брузги", где разместили беженцев.

Президент Белоруссии заявил, что власти Польши "устроили бойню на границе", чтобы отвлечь собственное население от вызывающей у него недовольство политики правящей коалиции. Лукашенко призвал польские власти пропустить мигрантов в Германию.

Глава Белоруссии подчеркнул, что Минск не намерен делать политику на судьбах беженцев.

"Мы хорошо знаем и понимаем вас. Вы стремитесь попасть в Европу. Вас туда пригласили, и вы хотите туда попасть… Вы хотите воссоединить свои семьи, и таких людей немало", — сказал президент.

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Беженцы на границе Польши — Час расплаты для НАТО настал?
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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