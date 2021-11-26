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Лукашенко навестил мигрантов в центре на границе с Польшей

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил лично проконтролировать условия, в которых пребывают мигранты на границе. Он посетил транспортно-логистический центр, где недавно разместили беженцев.

Лукашенко навестил мигрантов в центре на границе с Польшей

Белорусского лидера интересовало, хватает ли мигрантам продуктов питания, все ли необходимые условия безопасности соблюдены в центре, в том числе противопожарные меры. Отдельно он поговорил с медиками об организации должной помощи беженцам в случае необходимости.

Корреспондент агентства РИА Новости отметил, что Лукашенко мигранты приветствовали аплодисментами.

Ранее пограничная стража Польши сообщила, что в среду, 24 ноября, около 230 беженцев прорвались на территорию страны, однако их задержали и вернули на белорусскую сторону. Представитель ведомства Анна Михальская добавила, что белорусские силовики активно помогают мигрантам незаконно пересечь границу.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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