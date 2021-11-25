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Погранстража Польши: около 230 мигрантов прорвались в страну и были задержаны

Мир

Мигранты в Белоруссии не теряют надежды прорваться на территорию Польши. В среду, 24 ноября, около 230 беженцам это удалось, однако их задержали и вернули на белорусскую сторону.

Погранстража Польши: около 230 мигрантов прорвались в страну и были задержаны

Об очередном штурме польско-белорусской границы сообщила представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская. Она заметила, что белорусские силовики активно помогали мигрантам незаконно пересечь границу. Во время вторжения нелегалы вновь проявляли агрессию: бросали камни и ветки деревьев.

"Около 230 лиц зашли на польскую сторону на расстояние нескольких метров. Они были задержаны и возвращены на линию границы", — передаёт РИА Новости её слова.

Михальская рассказал, что пять человек, которые штурмовали границу, пришлось госпитализировать. В настоящий момент их состояние стабильное, медики планируют выписать их в ближайшее время.

Ранее следственный комитет Белоруссии сообщил, что на польско-белорусской границе найдены мигранты, у которых переломаны ноги. По словам самих беженцев, их избили пограничники со стороны Польши.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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