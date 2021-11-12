Десяткам мигрантов удалось прорваться на территорию Польши

В социальных сетях появилось видео о том, как десятки мигрантов незаконно пересекли польско-белорусскую границу, повредив ограждение.

Беженцы находились на территории Белоруссии и неоднократно совершали попытки попасть в Польшу. Их останавливали польские пограничники, которым приходилось применять слезоточивый газ в ответ на агрессию нелегалов.

В настоящий момент мигранты идут вдоль заграждения, но уже с польской стороны.

Ранее Pravda.Ru писала, что Польша выстроила напротив лагеря мигрантов военную технику и силовиков. Отмечалось, что беженцы находятся в условиях нехватки воды и еды. Среди них есть беременные женщины и маленькие дети, которые ночуют на земле при низких температурах.

В Польше обвинили белорусских военных в том, что они силой выталкивают людей на колючую проволоку, чтобы те пересекли границу.

В понедельник, 8 ноября, стало известно, что большая группа беженцев с вещами направляется к границе Белоруссии с Польшей.

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