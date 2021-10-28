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Автор Ирина Гусакова

Эксперт: "Британцы уверены в своем величии, но боятся прямого конфликта с Россией"

Мир

Учения ВМФ РФ у берегов Крыма, на которых отрабатывалась атака условного противника, напугали британцев, на днях читатели издания Daily Mail довольно жестко и агрессивно прокомментировали статью, автор которой, Уилл Стюарт, написал о том, что учения являются ответом на инцидент с "заблудившимся" эсминцем Defender, мол, русские решили поиграть мускулами. Один из пользователей даже написал в комментарии, что Великобритания когда-то уже участвовала в Крымской войне, поэтому при желании англичане могут захватить Крым.

Лондон

Британцы, которых так напугали учения, видимо, искренне верят в свою победу, не удивлюсь, если они уже считают Крым своим. Пока же они могут претендовать на победу в конкурсе по словоблудию, поговорить о своем величии приятно, пугая себя страшилками про страшных русских, а вот готова ли Британия к большой крупномасштабной войне с Россией - уже другой вопрос.

Слуга США для антироссийской риторики

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что Британия на сегодняшний момент — это практически передовой отряд сдерживания России, очень часто Вашингтон использует Лондон для прокачки определенных ситуаций, которые будут носить откровенно антироссийский характер, чему пример история со Скрипалями.

Лондон. Великобритания

Удивлен эксперт и такой бурной реакцией англичан, ведь Британия не присутствует в Черном море.

"Вот если бы Россия проводила учения в Ла-Манше, это бы имело какой-то смысл. Вообще британское общество отвыкло воевать. Оно привыкло к относительно недорогому и расслабляющему комфорту. Поэтому когда британская элита зовет своих граждан противостоять некой российской угрозе, общество в целом относится с пониманием, но особо активничать не хочет. Англичане хотят, чтобы эту задачу за них решал кто-то другой. Поэтому общество боится прямой конфронтации, а элита, скорее, ее вызывает. Что касается самого участия в войне, конечно, Британия — не конкурент России, хотя считает себя таковым. Поэтому налаживать отношения с Британией бессмысленно", — отметил Владимир Брутер в интервью Pravda.Ru.

Не так давно бывший британский шпион, составивший досье на Дональда Трампа перед его избранием президентом США, заявил, что политики в России считают, что они находятся в состоянии войны с Великобританией. Кристофер Стил утверждает, что США, Великобритания и Евросоюз находятся под угрозой из-за маневров Кремля. Увы, такое самомнение вполне в духе эстетов с Туманного Альбиона. Англичане действительно уверены в своем величии, и вера их неподдельная. Однако прежде чем обдумывать план по захвату Крыма и осуждать другие страны, они бы вспомнили про свои имперские амбиции. А там, если потянуть за веревочку, неизвестно что откроется любопытному взору.

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Британия пытается возродить империю
Куратор: Любовь Степушова
Темы крым великобритания владимир брутер
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