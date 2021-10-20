Катарские авиалинии эвакуируют спортсменок из Афганистана

"Талибан"* спустя 20 лет всё же вернул контроль над Афганистаном. При этом многие местные жители не выразили восторга по этому поводу. Скорее, наоборот, страна погрузилась в хаос. Многие афганцы спасаются бегством и используют любые возможности, чтобы покинуть страну. Коснулось это и спортсменок.

Тяжёлая доля: спортсменки спасаются бегством

На днях, 15 октября, футбольная организация FIFA помогла группе афганских футболистов покинуть страну. При поддержке правительства Катара 100 спортсменов из Афганистана были эвакуированы в Доху.

Сегодня, 20 октября, был организован ещё один эвакуационный рейс для группы спортсменок, в состав которой попала и 28-летняя баскетболистка Тахера Юсофи из Герата, которая направляется в Канаду.

"Сегодня очень приятный день для всех нас, потому что по прошествии многих-многих недель наше путешествие начинается, и мы очень счастливы", — сказала она AFP.

Раньше Юсофи регулярно играла и тренировалась в Афганистане, участвовала в международных соревнованиях, но после возвращения к власти "Талибана"* это оказалось невозможным.

"Правительство "Талибана"* не позволяет нам играть и не даёт нам возможности устроиться на работу. Мы, к сожалению, вынуждены покинуть эту страну", — сказала она.

Напомним, ранее, когда талибы* были у власти с 1996-го по 2001 год, женский спорт был запрещён. После их возвращения свободы женщин снова были резко ограничены.

"Талибы* моей тёте сломали ногу"

Сеф и Зохра Амири (22 года и 26 лет) планировали двухнедельное путешествие в Великобританию, но в итоге оказались в ловушке на ужасные два с половиной месяца, с тех пор как к власти пришли талибы*.

"Наконец, нам позвонили из посольства Великобритании, чтобы помочь нам выбраться отсюда. Теперь мы, наконец, можем дышать свободно, и мы можем лететь, куда хотим, и (делать) всё, что хотим", — сказала Зохра.

С тех пор как талибы* взяли под свой контроль Кабул, её семья оказалась в ловушке, особенно это коснулось женщин.

"Моя тётя вышла на улицу, и талибы* сломали ей ногу. Это было действительно страшно для нас и очень грустно. Как женщины, мы хотим свобод", — сказала Зохра.

Самолёты катарских авиалиний летают примерно два раза в неделю, каждый раз перевозя сотни пассажиров, в том числе афганцев, которым грозит опасность при новом режиме.

Талибы* неоднократно жаловались, что бегство из страны многих образованных граждан среднего класса и служащих бывшего правительства, поддерживаемого США, является угрозой для Афганистана, поскольку происходит утечка мозгов, подрывающая их усилия по стабилизации страны.

Но они пообещали международному сообществу не препятствовать отъезду афганцев с паспортами, несмотря на сообщения о запугивании, и сотрудничали с правительством Катара. По прибытии в Катар пассажиров доставляют в зону для сдачи теста на COVID-19, затем они могут отдохнуть и подготовиться к путешествию к конечному пункту назначения.

* Организация, признанная террористической и запрещённая в РФ.

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