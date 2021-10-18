Виктория Нуланд приезжала в Москву прощупать атмосферу

Как связаны между собой визит Виктории Нуланд в Москву и попытка американского эсминца пересечь российскую границу, кто виноват в газовом кризисе в Европе и есть ли перспективы у зелёной энергетики, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой главный редактор сайта "Геополитика.ру" Леонид Савин.

Американское влияние

— Леонид, на днях Москву неожиданно посетила Виктория Нуланд. Ради её визита были даже сняты санкции с некоторых россиян. Предполагается, что это знаковая встреча, во время которой стороны должны договориться о важных аспектах. Как вы оцениваете ситуацию?

— Во-первых, Виктория Нуланд представляет лагерь неоконсерваторов. Они при Джордже Буше-младшем спровоцировали войну в Ираке в 2003 году. Сейчас у руля демократическая партия, а неоконсерваторы всегда работали с республиканцами.

Значит, есть глубинное государство, где сторонники разных политических сил, объединённых общей концепцией, проводят всю политику.

Привлечение Нуланд в госдепартамент на высокую должность говорит о том, что у демократов нет реальных кадров для работы по этому направлению.

Во-вторых, США действительно нуждаются в диалоге с Россией. Поэтому было принято решение снять санкции, отправить Нуланд на переговоры. Она приезжает прощупать атмосферу, отметить позиции, по которым мы:

можем вместе работать,

не сможем вместе работать.

Им хочется получить определённые гарантии от нашего руководства в связи с тем, что у них растёт эскалация с Китаем. США очень важно уговорить Россию быть партнёром по некоторым вопросам. Например, в 2001 году мы пошли навстречу США, предоставили воздушное пространство для перевозки грузов на базу в Афганистан, — сейчас это невозможно, потому что у нас более тесные отношения с Китаем.

Мы все понимаем, что Вашингтон хочет нас разбить поодиночке. Сейчас они Китай считают более важной угрозой для них. Россия — на втором месте.

Иран тоже обозначен как угроза в национальных доктринах безопасности США. Соответственно, нам нужно объединяться с Китаем по ряду вопросов и решать свои проблемы на евразийском пространстве без вмешательства США.

— Как в свете этого визита выглядит попытка американского эсминца пересечь российскую границу? Это не связанные между собой действия? Или это проявление политики кнута и пряника?

— Пряник и кнут — это обычная стратегия США. С Нуланд важно обозначить наши зоны национальных и стратегических интересов. США нарушали их, когда поддержали переворот на Украине — нашей традиционной зоне интересов. Это привело к гражданской войне на Украине.

Мы готовы работать дальше по Украине, если в Вашингтоне будут чётко понимать зону наших интересов на постсоветском пространстве. И на Дальнем Востоке, естественно: суверенитет над Курилами не обсуждается.

Тут США могут действовать под видом двухсторонних партнёрских отношений с Японией: например, они обязаны им помогать, защищать и так расширять партнёрство своего влияния. Точно так же они действуют для давления на Китай по вопросам Южно-Китайского моря и другим спорным моментам.

Газовый кризис

— В Европе газовый кризис. Резко выросли цены на газ. При этом в ЕС говорят, что во всём виновата Россия, потому что не продавала газ свыше контрактных норм, хотя видела, что Европе его не хватает. Может быть, нам стоит жёстче реагировать на столь неадекватные высказывания?

— Во-первых, тут санкции против России. Европа несамостоятельна, следует указанием Вашингтона. Более-менее рациональный актор — это Германия, для промышленности которой нужен газ в больших объёмах. Они имеют опыт сотрудничества с Россией и понимают, что Россия — надёжный партнёр.

Болгары прокололись, потому что мы могли "Болгарский поток" вести через них, а они отказались под нажимом Брюсселя и Вашингтона. "Поток" провели через Турцию. Теперь болгары покупают газ уже по другим ценам.

Во-вторых, паранойя с зелёной энергетикой в европейских странах. Постоянные рассказы о необходимости переходить на новые типы энергоносителей: воздушные и солнечные генераторы. Но эти технологии ещё недостаточно совершенны, чтобы полностью заменить традиционное топливо:

газ,

нефть,

уголь,

ядерную энергетику.

Ядерная энергетика, как заявил наш президент, оставляет меньше углеводородного следа, чем ветряки и солнечные батареи. Поэтому ещё надо разобраться, что такое действительно зелёная энергетика.

Кроме того, утилизация ветряков — сложный процесс. Пластины разлагаются чуть ли не несколько столетий. Во-вторых, в обслуживании они не так эффективны, как другие виды энергетического комплекса. Потому что на ветряных мельницах часто бывают пожары из-за трения. И естественно, капризы природы: ветер сегодня есть, завтра нет. Так же и солнце: набежала туча — и всё, нет энергии.

— Киев во всеуслышание заявлял о том, что нельзя поставлять газ в ЕС без транзита через Украину, потому что тогда они не получат деньги. Но наш президент сказал, что у украинской ГТС очень большой износ, около 80%, и ситуация становится просто опасной.

— Мы могли бы продолжать транзит и модернизировать газотранспортную систему — за свой счёт, как обычно. При одном "но": если бы Украина была дружественным государством. А она таким не является. Нам нужны гарантии, а их нет на данный момент. Поэтому мы отстаиваем свои национальные интересы. Решили построить "Северный поток-2". Через какое-то время, может, протянем пару труб в Китай, будем туда продавать газ, потому что там тоже энергетический голод.

В Индию транзитом может пойти наш газ: страна испытывает энергетический голод, им бы не помешал российский газ.