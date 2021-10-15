Эсминец США попытался вторгнуться на территорию России

Американский эсминец попытался нарушить границу России в Японском море. Нарушение оперативно пресёк большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц".

Инцидент произошёл в пятницу, 15 октября. Эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США близко подошёл к российским территориальным водам и попытался нарушить государственную границу.

В этот момент в Японском море находился корабль "Адмирал Трибуц", который связался с американским эсминцем и предупредил его о недопустимости нарушения границы РФ. Также капитан российского судна уведомил Chafee, что эсминец находится в районе, который закрыт для судоходства из-за учений "Морское взаимодействие-2021", которые проходят с 14 по 17 октября между ВМФ России и Китая.

Получив предостережение, эсминец не изменил курс и предпринял попытку нарушения границы России в заливе Петра Великого. В соответствии с международными правилами мореплавания, корабль "Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителя. Chafee изменил направление, когда до российского корабля оставалось менее 60 метров, сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство осудило действия эсминца ВМС США, который грубо нарушил "международные правила предупреждения столкновения судов в море и российско-американское межправительственное соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года".