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Военспец заявил, что переговоры с Нуланд прошли в духе нынешней холодной войны

Политика

Главред журнала "Национальная оборона" и полковник запаса Игорь Коротченко прокомментировал визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию.

Военспец заявил, что переговоры с Нуланд прошли в духе нынешней холодной войны

По мнению Коротченко, переговоры Нуланд с российскими политиками — дипломатическая разведка американских властей. Общественник назвал замгоссекретаря профессионалом в российском вопросе и подчеркнул, что ей было важно оценить обстановку в столице нашей страны. При этом, отметил эксперт, с Нуланд беседовали холодно и бескомпромиссно.

"Понятно, что Россия не пошла ни на какие уступки, более того, не обозначила возможности таких уступок", — подчеркнул Коротченко для argumenti.ru.

Также он заявил, что Нуланд дали понять о невозможности со стороны Москвы пойти на уступки в отношении Киева. Коротченко оценил беседу как жёсткую и в духе современной "холодной войны".

В понедельник, 11 октября, Виктория Нуланд прибыла в Москву с трёхдневным визитом. Замгоссекретаря США встретилась со следующими российскими политиками:

  • заместитель руководителя МИД Сергей Рябков;
  • заместитель главы Министерства обороны Александр Фомин;
  • заместитель руководителя администрации Кремля Дмитрий Козак;
  • помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Нуланд разговаривала о Донбассе и Украине с Козаком и оценила диалог как "очень продуктивный".

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Прогулка Нуланд у парка Зарядье после переговоров в Кремле
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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