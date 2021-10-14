Главред журнала "Национальная оборона" и полковник запаса Игорь Коротченко прокомментировал визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию.
По мнению Коротченко, переговоры Нуланд с российскими политиками — дипломатическая разведка американских властей. Общественник назвал замгоссекретаря профессионалом в российском вопросе и подчеркнул, что ей было важно оценить обстановку в столице нашей страны. При этом, отметил эксперт, с Нуланд беседовали холодно и бескомпромиссно.
"Понятно, что Россия не пошла ни на какие уступки, более того, не обозначила возможности таких уступок", — подчеркнул Коротченко для argumenti.ru.
Также он заявил, что Нуланд дали понять о невозможности со стороны Москвы пойти на уступки в отношении Киева. Коротченко оценил беседу как жёсткую и в духе современной "холодной войны".
В понедельник, 11 октября, Виктория Нуланд прибыла в Москву с трёхдневным визитом. Замгоссекретаря США встретилась со следующими российскими политиками:
Нуланд разговаривала о Донбассе и Украине с Козаком и оценила диалог как "очень продуктивный".
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