Военспец заявил, что переговоры с Нуланд прошли в духе нынешней холодной войны

Главред журнала "Национальная оборона" и полковник запаса Игорь Коротченко прокомментировал визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Россию.

По мнению Коротченко, переговоры Нуланд с российскими политиками — дипломатическая разведка американских властей. Общественник назвал замгоссекретаря профессионалом в российском вопросе и подчеркнул, что ей было важно оценить обстановку в столице нашей страны. При этом, отметил эксперт, с Нуланд беседовали холодно и бескомпромиссно.

"Понятно, что Россия не пошла ни на какие уступки, более того, не обозначила возможности таких уступок", — подчеркнул Коротченко для argumenti.ru.

Также он заявил, что Нуланд дали понять о невозможности со стороны Москвы пойти на уступки в отношении Киева. Коротченко оценил беседу как жёсткую и в духе современной "холодной войны".

В понедельник, 11 октября, Виктория Нуланд прибыла в Москву с трёхдневным визитом. Замгоссекретаря США встретилась со следующими российскими политиками:

заместитель руководителя МИД Сергей Рябков ;

; заместитель главы Министерства обороны Александр Фомин ;

; заместитель руководителя администрации Кремля Дмитрий Козак ;

; помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Нуланд разговаривала о Донбассе и Украине с Козаком и оценила диалог как "очень продуктивный".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.