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Эксперты по этикету увидели в наряде Нуланд оскорбление для России

Общество

Эксперты по этикету сошлись во мнении, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд нарушила дипломатический этикет на встрече с замглавы МИД России Сергеем Рябковым и тем самым оскорбила Россию.

Эксперты по этикету увидели в наряде Нуланд оскорбление для России

По просьбе газеты "Взгляд" эксперты по этикету оценили наряд Нуланд, которая приехала в Министерство иностранных дел РФ в малиновом брючном костюме и ботильонах в мелкую полоску.

По словам президента Национальной ассоциации экспертов по деловой этике Альбины Холговой, на такие встречи женщинам не принято надевать брюки, поскольку здесь действует дресс-код Business Best.

"Если какая-то дама приходит на очень важную встречу в брюках, она сообщает всем, что встреча для нее не имеет особого значения", — отметила Холгова.

Что касается канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на все встречи надевает брюки, то это исключение из правила, поскольку такой элемент одежды является частью фирменного стиля немецкого политика, сказала специалист по деловой этике.

Малиновый костюм Нуланд также нарушает дипломатический этикет, поскольку на мероприятие, организованное мужчиной, неуместно надевать наряд с красным оттенком, добавила Хоглова.

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева заявила, что бордовый цвет "придает статуса", однако выполненный в этом цвете "брючный костюм, напротив, снижает статус". Также эксперт подвергла критике обувь замглавы Госдепа.

После переговоров Сергей Рябков признался, что беседа была "предельно откровенная", однако она не привела ни к каким позитивным договоренностям. "Не то, что прорыва, а никакого прогресса нет", — посетовал замминистра иностранных дел.

 

 

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МИД России сделал заявление по итогам переговоров Сергея Рябкова и Виктории Нуланд
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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