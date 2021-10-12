“Никакого прогресса”: первые результаты визита Нуланд

Во вторник, 12 октября, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд начала переговоры в высокопоставленными российскими дипломатами и чиновниками.

Первым в списке был визит к заместителю главы МИД РФ Сергею Рябкову. И по итогам почти двухчасовых переговоров Рябков сообщил, что "не то что прорыва, а никакого прогресса нет".

Напомним, Виктория Нуланд находится в российском санкционном списке. При этом ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что инициатива визита исходила от американской стороны.

Чтобы визит Нуланд в Москву состоялся, Россия потребовала выдать визу своим дипломатическим работниками. Точнее сказать, работнику: визу в США получил исполняющий обязанности заместителя департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Константин Воронцов.

Сергей Рябков по результатам переговоров с Викторией Нуланд был весьма сдержан, если не сказать, пессимистичен. По его словам, разговор был "предельно откровенным".

"Не то, что прорыва, а никакого прогресса нет. И есть потенциал для возможных дальнейших обострений, если мы не приложим значительные дополнительные усилия для нормализации", — цитирует Рябкова РИА "Новости".

Но, как можно понять из его комментария, речь шла о работе дипломатических представительств. Напомним, на днях группа американских сенаторов потребовала от Белого дома выслать из США 300 российских дипломатов, если Россия не согласится на увеличение числа американских дипработников. В Москве в ответ заявили, что такого числа российских дипломатов в США нет.

По словам Рябкова, в Москве не исключают варианта с полной заморозкой работы дипломатических представительств России и США, хотя такого сценария хотелось бы избежать.

"Но тем не менее разговор был полезен. По крайней мере мы договорились интенсифицировать эти обсуждения, провести специализированные консультации. Плюс к этому будут дополнительные консультации по некоторым сегментам двусторонних отношений, помимо виз и работы загранучреждений", — отметил заместитель министра.

Понятны причины, по которым Сергей Рябкова столь сдержан в оценках. Ничего удивительного с учётом тех проблем, что накопились в отношениях России и США.

Напомним, Виктория Нуланд также проведёт переговоры в Москве с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и помощником главы государства по международным делам Юрием Ушаковым.

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