Визит Нуланд: Москва допустила ошибку, но исправляет её

Виктория Нуланд не должна быть принята Москвой, как переговорщик — это плохой знак, но есть и хорошие.

Нуланд — враг России

Представитель Госдепартамента Виктория Нуланд находится с трехдневным визитом в Москве с 11 по 13 октября. Отметим, что дама была ключевой фигурой в украинском госперевороте 2014 года, она прямо распределяла посты в новом нелегитимном правительстве, определяла его антирусские и антироссийские решения, чем нанесла огромный вред России.

Вряд ли её позиция изменилась, почему же она принята Россией как переговорщик? Нужно было в этом вопросе стоять твёрдо, пусть бы США поискали другую персону. Согласившись, Москва, поставила себя в положение "чего изволите". Отрадно, что первые итоги опровергают этот вывод.

Россия перестала бояться "рисков" на обострение

После встречи с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым, стало ясно, что позиции сторон не совпадают в разрешении конфликта по вопросу сокращения персонала диппредставительств в обеих странах.

"Позиции сторон не совпадают. Американцы не прислушиваются к нашей логике и нашим требованиям. Есть риск на обострение", — сказал Рябков.

Рябков также сообщил, что Россия выступила категорически против использования американскими войсками баз в Центральной Азии, как говорят американцы — "в рамках усилий по обеспечению пристального наблюдения за Афганистаном".

"Мы подчеркнули неприемлемость военного присутствия США в странах Центральной Азии в какой бы то ни было форме", — сказал дипломат. Рябков добавил, что "США и их союзники несут основную ответственность за нормализацию жизни в Афганистане, поскольку их присутствие фактически привело к нынешней ситуации".

Обнадёживает, что Москва перестала бездумно удовлетворять требования и просьбы западных "партнёров" о поддержке их инициатив, как это было, например, при операции НАТО по свержению легитимного правительства в Ливии, содействии США в афганских авантюрах путём организации через территорию РФ перевалочного грузового маршрута или при признании легитимности режима Петра Порошенко.

Учитывая, что посол Анатолий Антонов всё ещё в Москве "на консультациях", это тоже хороший знак.

США надо учить вести себя прилично в приличном обществе

Американцев надо отучать от позиции: "наша музыка — лучшая музыка в мире, и мы не хотим слушать вашу этническую какафонию".

Политика в этой позиции — не исключение. Попытка стать "партнёром" США только поощряет Вашингтон к дальнейшему снобизму, хамству и вседозволенности и несет угрозы для безопасности России. Так, проявив (и проявляя) слабость на Украине, Россия оказалась перед лицом непосредственной военной угрозы, так как Украина оккупирована опытными поджигателями войны, они с удовольствием развяжут её руками свидомых, столкнув лбами родственные народы.

Невозможно убедить нынешнее поколение американских политиков, что Россия — это партнёр, поскольку их приучали к русофобии со школьной парты, под которой они прятались от ядерной русской бомбы. Они понимают только силу.

Поэтому с США нельзя вести дискуссии, их надо ставить перед выбором, как это делает Китай. Недавно там заявили, что мы будем участвовать в вашей зелёной повестке, если вы отмените санкции.

Китайцы сразу поняли, что санкции — это попытка остановить их экономический рост, это, по сути, объявленная гибридная война. Американские корпорации, будь они спонсоры демократов или республиканцев — любые, не заинтересованы ни в хороших отношениях с Китаем, ни с Россией, им они нужны только в качестве источника хорошей прибыли.

Хорошо, если это, наконец, поняла Москва. Иметь гиперзвуковое оружие — это необходимо, но недостаточно для того чтобы обезопасить себя.

Следующая встреча у Нуланд будеn с Дмитрием Козаком, который в администрации президента "отвечает" за Украину. Она многое прояснит.

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