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"Не верьте в обещания": Украину призвали не ждать помощи США по ситуации с газом

Политика

Читатели британского издания Daily Express раскритиковали руководителя украинской компании "Нафтогаз" Юрия Витренко, предложившего ввести санкции против РФ.

"Не верьте в обещания": Украину призвали не ждать помощи США по ситуации с газом

По мнению главы энергетической корпорации, если Запад введёт запреты в отношении газопровода "Северный поток-2", "Газпром" начнёт поставлять больше топлива через Украину. Также Витренко предложил британским компаниям покупать больше газа у РФ на границе с Украиной, а потом поставлять его на рынок в Европу.

Британцы выступили против этих идей. Все заявления Витренко они считают бессмысленными "ритуальными обрядами". Кроме того, жители Великобритании убеждены: на этот раз Джо Байден не поддержит Украину.

"Витренко по-прежнему верит в обещания США времен Евромайдана и не понимает, что печенье Нуланд было отравлено: съешьте его и превратитесь в обанкротившуюся буферную зону между Россией и Западом", — написал один из пользователей.

Также комментаторы подчеркнули, что санкции против РФ со стороны американских властей маловероятны.

"Россия не такая слабая, как другие страны, которым пытаются угрожать США", — заметил подписчик Daily Express.

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Украина откажется от российского газа до 2035 года?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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