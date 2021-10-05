Вызов для "Нафтогаза": на Украине придумали план спасения отопительного сезона

Для преодоления энергетического кризиса оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины направит 1,8 миллиарда долларов корпорации "Нафтогаз", сообщает "Экономическая правда".

Новое правление "Нафтогаза" столкнулось с настоящим вызовом. Компания должна пройти отопительный сезон в условиях нехватки четырёх миллиардов кубометров газа. Чтобы докупить нужное количество ресурса, требуется порядка 4,5 миллиарда долларов.

Власти Украины приняли правительственное постановление, в котором сказано, что оператор ГТС должен выплатить "Нафтогазу" компенсацию за потерю контроля в связи с организованным в 2020 году разделением. До конца года корпорация получит около 51 миллиарда гривен.

Однако у оператора ГТС сейчас нет такой суммы, поэтому, скорее всего, придётся брать деньги в долг.

Напомним, что в 2015 году Киев перестал покупать российский газ напрямую. Фактически Украина перекупает его у Европы. В компании "Нафтогаз" считают, что прямые контракты с РФ поставят под угрозу суверенитет государства.

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