Для преодоления энергетического кризиса оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины направит 1,8 миллиарда долларов корпорации "Нафтогаз", сообщает "Экономическая правда".
Новое правление "Нафтогаза" столкнулось с настоящим вызовом. Компания должна пройти отопительный сезон в условиях нехватки четырёх миллиардов кубометров газа. Чтобы докупить нужное количество ресурса, требуется порядка 4,5 миллиарда долларов.
Власти Украины приняли правительственное постановление, в котором сказано, что оператор ГТС должен выплатить "Нафтогазу" компенсацию за потерю контроля в связи с организованным в 2020 году разделением. До конца года корпорация получит около 51 миллиарда гривен.
Напомним, что в 2015 году Киев перестал покупать российский газ напрямую. Фактически Украина перекупает его у Европы. В компании "Нафтогаз" считают, что прямые контракты с РФ поставят под угрозу суверенитет государства.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Девятилетний сын Эвелины Блёданс Семён принял участие в съёмках передачи Максима Галкина про одарённых детей "Лучше всех".