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Политолог усомнился в готовности США принять предложение РФ о дипмиссиях

Политика

Доктор политических наук, профессор Дипломатической академии Владимир Штоль в интервью Pravda.Ru усомнился в том, что США будут готовы принять предложение России и снять все ограничения на работу дипмиссий, которые вводились на протяжении последних нескольких лет.

Политолог усомнился в готовности США принять предложение РФ о дипмиссиях

"Это не вписывается в их (США. — Ред.) логику понимания той концепции, которой они придерживаются в отношении Российской Федерации", — заявил Штоль.

По словам политолога, дипломатические санкции, высылка дипломатов и закрытие российских консульских учреждений — это меры, которые ложатся в "канву понимания американцами того курса, который они должны осуществлять в отношении нашей страны".

"Пока никаких конкретных или серьезных подвижек в сторону нормализации отношений нет. Последние заявления о возможной высылке из числа дипломатов, которых нет вообще в Америке, сотни российских дипломатов, что предложили американцы, подтверждает именно такую логику развития событий на длительный период времени", — добавил специалист.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков предложил старшему заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд снять все ограничения на работу посольств и генконсульств, которые вводились с обеих сторон в последние годы.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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