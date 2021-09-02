Эксперт: Байден не одобрил мнение Зеленского по решающим для Киева вопросам

Мнения Владимира Зеленского и Джо Байдена не совпали по решающим для Киева вопросам. Авантюрные проекты Украины никогда в США деньгами поддержаны не будут, считает эксперт Александр Охрименко.

Выделены деньги, подписаны соглашения и меморандумы

По итогам визита президента Украины в США и его встречи с президентом Джо Байденом официально достигнуты следующие результаты.

Подписано соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства до 2026 года, которое предусматривает в том числе и совместное "обеспечение безопасности в Черном море".

Сделано совместное заявление по энергетической безопасности. Зеленский отметил, что США гарантируют санкции против "Северного потока -2" в случае создания энергетических проблем Украине со стороны других государств.

Стороны подписали также меморандумы по строительству АЭС на Украине и о взаимопонимании по безопасности космических полетов.

США выделяют Украине следующие транши:

$463 млн на поддержку демократии и прав человека;

$45 млн на гуманитарную помощь;

$60 млн на безопасность;

$3 млрд от Экспортно-импортного банка США в рамках меморандума о взаимопонимании.

Зеленский заявил, выступая перед журналистами после саммита, что встреча прошла в нормальной, продуктивной, "но не всегда солнечной атмосфере".

Почему атмосфера была не солнечной

Как сказал Pravda. Ru экономист, президент Украинского аналитического центра, Александр Охрименко, мнения Зеленского и Байдена не совпали.

Зеленский излагал точку зрения на события в Донбассе, "Северный поток-2", военную помощь, но она "как бы не нашла восторга со стороны Байдена", отметил экономист.

Для эксперта очевидно, что "никаких реальных действий со стороны Байдена в сторону Украины не последует", так как для него она "не является чем-то приоритетным".

"Даже те деньги, которые выделили, это не Байден выделил, это выделил Конгресс США еще осенью прошлого год в рамках бюджета. Причем это не совсем деньги. Украина, например, получит военную технику, но, чаще всего, "бэушную" на эту сумму, сами видите, что ничтожную. Сказать, что какой-то прорыв — это несерьёзно", — отметил Александр Охрименко.

Украине не стоит ожидать больших денег от США

По его словам, план Зеленского, якобы одобренный Байденом, на 227 млрд долларов для развития Украины — это авантюра.

"Это не план. Зеленский высказал такую авантюру, что если бы Украина получила 270 миллиардов долларов, то произошло бы чудо. Понятно, что Байден сказал, что да, хорошая идея. Но денег-то не дал. Это прожекты. В свое время, когда подписывали соглашение про ассоциацию с ЕС, тогда премьером был Николай Азаров, он говорил, что Украине на реформы надо 160 миллиардов. Видите, аппетиты растут", — отметил Александр Охрименко.

Он уверен, что Украине даже через 100 лет не стоит ожидать денег от США. а тем более от их президента, потому что выделением денег занимается в США не президент, а Конгресс.

Что на самом деле интересует США на Украине

Мнение эксперта поддерживает Telegram-канал "Легитимный", который указывает, что встреча была декларативной, "тему СП-2 никто не выводит на первый план, хотя это сейчас для нас угроза №1".

"Было много заяв, но все остались в медиа, на бумагу ничего конкретного не упало. Общее заявление с общими размытыми фразами и формулировками, никого не обязывает, что-либо выполнять. Значит это просто обещания ", — пишет "Легитимный".

Денежные транши США влиятельный украинский Telegram-канал назвал "множеством мелких ништяков", чтобы "засорить информационное поле и угодить нам, за наше условное молчание по кейсу СП-2".

"Американцев больше интересовали аспекты контроля за украинской энергетикой и силовым блоком, кадровые вопросы в правительстве, донбасский кейс и как можно запустить его решение с нашей стороны", — сообщил источник канала в Офисе президента.

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