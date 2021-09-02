Владимир Зеленский забыл поговорить с Джо Байденом о его будущей поездке в Киев

Украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с журналистами после общения с президентом США Джо Байденом признался, что забыл поговорить с ним об ответном визите в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вспомнил об этой важной теме только после мероприятия. Также он напомнил, что подчинённые политиков уже говорили о будущей поездке Байдена в Киев. По мнению Владимира Зеленского, американский президент посетит столицу.

"Честно скажу, что вспомнил об этом я после встречи. Надо было проговорить поподробнее насчёт визита президента Соединённых Штатов", — ответил украинский политик журналистам.

Напомним, что офис Зеленского и Госдеп опубликовали документ "О стратегическом партнёрстве Украины и США". Как оказалось, приоритетные направления украинского президента не реализовались. Украина не вступила в военно-политической блок НАТО, а также не получила помощи Америки в остановке магистрального газопровода России "Северный поток-2".

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