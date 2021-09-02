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Аксёнов о встрече Зеленского с Байденом: "Как слуга хозяину кланялся"

Мир » Бывший СССР » Украина

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале назвал украинского лидера Владимира Зеленского "слугой" американского президента Джо Байдена.

Аксёнов о встрече Зеленского с Байденом: "Как слуга хозяину кланялся"

"По поводу встречи Зеленского с Байденом — на самом деле, вряд ли в данном случае уместно говорить о визите. Визит предполагает общение глав двух суверенных государств. Но Зеленский приехал на поклон к Байдену, как слуга к хозяину", — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что в ходе встречи традиционно прозвучали просьбы о поддержке Украины, "сказки об аннексии полуострова и российской агрессии". Кроме того, Аксёнов предположил, что после встречи Киев получит от США какую-то финансовую поддержку, чтобы Украине "и дальше исполнять предписанную ей Западом роль "анти-России".

"Для самого Зеленского встреча с Байденом — это, прежде всего, пиар, призванный продемонстрировать, что политический недоросль пользуется поддержкой Америки и что его принимают всерьёз", — резюмирует Аксёнов.

Он также посоветовал Зеленскому пообщаться с экс-президентом Афганистана Ашрафом Гани. Тот, в своё время, при поддержке США, возглавил в Афганистане правительство, а впоследствии бежал из страны после вывода американских войск и усиления активности талибов*.

Напомним, встреча глав Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена состоялась в Вашингтоне накануне 1 сентября.

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Чего будет добиваться Зеленский на встрече с Байденом
Автор: Редакция Правда.Ру, Куратор: Любовь Степушова
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