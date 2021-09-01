Эксперт: Украина выбрала для строительства АЭС фирму с плохой репутацией

Украине нужны новые мощности АЭС, но выбран ненадёжный американский подрядчик, считает украинский эксперт Дмитрий Марунич.

Westinghouse обещает построить пять энергоблоков АР1000 за $30 млрд

Украинский оператор АЭС "Энергоатом" и американский производитель атомных электростанций Westinghouse Electric Co LLC подписали меморандум о совместном строительстве на Украине пяти энергоблоков АЭС.

Об этом сообщил в Twitter президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в США. Общая стоимость проекта — $30 млрд.

Пилотный проект, согласно документу, будет реализован на Хмельницкой АЭС — построен реактор проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт.

Меморандум не объясняет, где взять финансирование

Как сказал Pravda, Ru сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, Украине необходимо строить новые мощности по производству электрической энергии, и, "скорее всего, альтернативы блокам атомных электростанций на этом пути не будет".

Выводятся из эксплуатации мощности 11 блоков из 15-ти блоков советского дизайна, у которых сроки проектной эксплуатации продлены на 10, а у некоторых уже на 20 лет, пояснил эксперт.

Дмитрий Марунич подчеркнул, что непонятен вопрос о том, "где, действительно, взять эти огромные деньги, о которых шла речь", потому что меморандум — "это рамочный документ о намерениях, не более".

Эксперт отметил, что у Westinghouse, "мягко скажем, неоднозначная репутация" — компания не может достроить два блока в США, "и с коррупцией большие вопросы".

Что касается достройки блока Хмельницкой АЭС, то там есть конструкции со степенью готовности порядка 25-27% четвертого блока блока проекта ВВЭР советского дизайна.

"Поэтому, скорее всего, это будет просто строительство нового блока на площадке Хмельницкой атомной станции, если это будет когда-то реализовано. Достроить там вряд ли получится. В целом, чем завершится реализация данного меморандума и будет ли этот меморандум реализован — большой вопрос", — резюмировал Дмитрий Марунич.

В США Westinghouse находится в центре скандала

Четырём руководителям компании предъявлено обвинение в сокрытии реальной стоимости проекта по строительству двух реакторов в Дженкинсвилле, Южная Каролина. Крах проекта VC Summer вызвал множество судебных исков, в том числе, со стороны налогоплательщиков, которые заявили, что руководители компаний знали, что проект обречён, и ввели в заблуждение потребителей и регулирующие органы.

Компании SCANA Corp., South Carolina Electric & Gas Corp. и государственная коммунальная компания Santee Cooper потратили почти 10 миллиардов долларов на проект, прежде чем прекратить строительство в 2017 году после банкротства Westinghouse.

Пока только топливо, но тоже ненадёжное

Украинский оператор АЭС "Энергоатом" управляет всеми четырьмя украинскими атомными электростанциями — Запорожской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой. 29 января 2018 года "Энергоатом" и Westinghouse продлили контракт о поставке ядерного топлива до 2025 года для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков.

Блок №3 Южно-Украинской АЭС стал первым энергоблоком в Украине, который работает исключительно на топливе американской компании. Однако пока в тестовом режиме. В июне подписан контракт на поставку топлива ВВЭР-440 для Ровенской АЭС. Первую опытную партию ТВС производства Westinghouse планируется загрузить в активную зону Ровенского энергоблока №2 в 2024 году.

Некоторые эксперты считают, что использование на украинских АЭС топлива компании Westinghouse создает громадные риски с точки зрения ядерной безопасности для всего региона.

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