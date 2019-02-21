Украина по-прежнему покупает в России большую часть ядерного топлива.

Более 70 процентов ядерного топлива для своих атомных электростанций Украина закупает в России. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики страны.
У компании "ТВЭЛ", принадлежащей "Росатому", в 2018 году Украина приобрела топлива на 374,6 миллиона долларов. У шведского завода американо-японской Westinghouse Electric Company — на 148,4 миллиона.
В предыдущие два года пропорции были примерно такими же. Так, в 2017 году в Россия поставила на Украину топлива на 368,9,4 миллиона долларов, в 2016 — на 386,7 миллионов, а Швеция — на 164,4 и 162 миллиона соответственно.
В 2014 и 2015 годах доля России была заметно выше — 588 и 610 миллионов против шведских 39 и 32.
Поставками топлива для советских атомных реакторов в разные страны Westinghouse занимается с 90-х годов прошлого века. В 2012 году государственная инспекция по ядерной и радиационной безопасности Украины пришла к выводу, что продукция компании небезопасна. Поэтому в 2013 году "ТВЭЛ" была единственным поставщиком для украинских электростанций.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Украина заключила с США договор о сотрудничестве в ядерной сфере.
Источник фото: архив "Правды.Ру"
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