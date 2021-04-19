Чехия продолжает заниматься нагнетанием отношений с Россией. Ранее стало известно о высылке из Праги сразу 18 российских дипломатов, а 19 апреля СМИ стало доступно заявление чешского Минпромторга.
Глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек однозначно заявил: российский "Ростатом" не допустят к участию в тендере на постройку чешской АЭС "Дукованы". Проверять, как выразился Гавличек, "нечего".
"Не могу себе представить, чтобы после последних событий "Росатому" было предложено участвовать в процессе проверки на безопасность. Нечего проверять.
В течение нескольких дней будет выведен из возможности участия в тендере. Также исключено, чтобы кто-то из других участников (тендера) мог прийти с "Росатомом" как субпоставщиком", — расставил точки над "i" Гавличек, общаясь с представителями издания "Право".
Напомним, что помимо "Росатома" к тендеру проявили интерес и подали заявки:
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