Украина рискует с переводом АЭС на американское топливо - эксперт

Решение о переходе украинских АЭС на американское топливо — политическое, а своего производства на Украине быть не может, считает эксперт Валентин Землянский.

Петр Порошенко написал в Facebook по итогам визита в Хмельницкую область, что Украина стала первой страной в мире, которая осуществила диверсификацию поставок ядерного топлива. "Десятки лет агентура ФСБ и российское лобби в высоких кабинетах тормозили проект диверсификации топлива, а власть Януковича практически похоронила его. Теперь, благодаря сотрудничеству с компанией Westinghouse, Украина стала первой страной в мире, которая осуществила диверсификацию поставок ядерного топлива. Следующим стратегическим шагом в вопросе поставок топлива должно стать обеспечение украинских АЭС ядерным топливом собственного производства", — заявил Порошенко.

По его словам, еще одним шагом по "освобождению от российского шантажа" должно стать строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива для украинских атомных электростанций, а также достройка третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. "Наша мощная и безопасная атомная энергетика выйдет на новые технологические и экономические рубежи", — добавил глава Украины.

Как сказал "Правде.Ру" директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, во всем мире принято работать с одним сертифицировнным поставщиком ядерного топлива, который является и застройщиком — это обеспечивает безопасность АЭС. Не так много стран, которые обладают этой технологией, помимо России, отметил эксперт. Это штатовская Westinghouse и французская AREVA.

По словам Валентина Землянского, "5 АЭС Украины по-прежнему на 2/3 снабжаются российскими ТВЭЛами, частично замещены "Вестинами". Заявление, что Украина будет массово закупать не российское топливо-"весьма сомнительно", так как "эксперименты с "Вестинами" заканчивались неудачей". По мнению эксперта, принято чисто политическое решение, которое даст возможность американцам "отгрызть кусок рынка", а Украине обойдется "дороже, чем поставляет Россия свои ТВЕЛы".

Собственного производства у Украины "нет и быть не может", продолжил Валентин Землянский. Это технология, которая связана, в том числе с производством ядерного оружия, которой на Украине нет. "Были планы в 2011 году, как принято сейчас говорить, при тоталитарной власти, построить но завод по фабрикации ядерного топлива, но он так и не был построен. "Понятно, что решение Порошенко — сугубо политическое. А дальше посмотрим, что будет после выборов", — резюмировал эксперт.

Читайте по теме: Украина попросила "агрессора"-Россию вернуть атомную мощь?

Посол США открыла под Киевом стройку хранилища ядерных отходов

США отстают в мировой энергетической гонке