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"Лицом "хлопочет" невпопад": Зеленского высмеяли на встрече с Байденом

Мир

После встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме Сеть "взорвалась" колкими комментариями.

"Лицом "хлопочет" невпопад": Зеленского высмеяли на встрече с Байденом

Поведение Зеленского развеселило пользователей Twitter намного больше, чем Байдена, хотя американский лидер неоднократно попадал в нелепые ситуации.

О том, какие моменты встречи запомнились зрителям, пишет РИА Новости. В частности, они обратили внимание на то, что Зеленский сначала снял медицинскую маску и улыбнулся, затем потёр ноги и посмотрел на своего американского коллегу, как написал один из комментаторов, "заискивающе".

С ним согласился второй комментатор, который сравнил Зеленского с "котом в сметане" и "лыбится от слов, которые Джо читает с бумажки".

По мнению пользователя FilippVI, украинский президент "перед переговорами что-то принял". Комментатор alexx772 выразил мнение, что "…Зеленский смешной и одновременно жалкий".

"И даже здесь лицом "хлопочет" невпопад", — отметил cidrovich.

После просмотра видео встречи президентов многие высказали мнение, что президент Украины "нетрезв".

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Чего добился шут Зеленский за год президентства?
Автор: Евгения Патановская, Куратор: Любовь Степушова
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