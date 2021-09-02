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Пресс-секретарь Белого дома ответила на вопрос о вступлении Украины в НАТО

Мир

Соединённые Штаты не могут самостоятельно принимать решения о вступлении Украины в НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома ответила на вопрос о вступлении Украины в НАТО

Как рассказала она на брифинге в среду, 1 сентября, Америка не сможет изменить решения членов альянса, поскольку украинской стороной еще не до конца выполнены необходимые условия.

Она добавила, что США продолжает поддерживать Киев и ведёт переговоры с НАТО о том, чтобы в ближайшие годы вновь вернуться к вопросу о членстве, передаёт РИА Новости.

"Главное условие для всех желающих вступить в организацию — это выполнение условий и обязательств, а также весомый вклад в деле обеспечения безопасности североатлантического региона", — пояснила Псаки.

Вопрос об евроинтеграции поднял президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим американским коллегой в Белом доме Джо Байденом. Байден ответил, что постарается сделать для этого всё возможное.

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Хлопнули дверью: НАТО не нужна Украина
Автор: Евгения Патановская, Куратор: Любовь Степушова
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