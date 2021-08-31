Пан снова прикармливает холопа: стоит ли России бояться странного союза Польши и Украины

Москва "ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза", считает польский публицист Ежи Любах, который в статье для издания Gazeta Polska Codziennie написал, что об этом свидетельствуют "яростные атаки российской пятой колонны в Польше" на руководство страны.

"И отлично, пусть трепещут, им есть чего бояться!" — написал Любах.

Обозреватель также обвинил Россию в стремлении навязать всем соседним народам "русские порядки", а также подчеркнул, что Россия "затянет газовую петлю на шее украинского государства".

"Нам не обязательно любить Украину, чтобы вставать на её сторону в каждом конфликте с Россией. Этого просто требуют наши национальные интересы", — написал обозреватель.

Почему из Польши вновь звучат воинственные речи? Какой у них посыл? А главное — почему России стоит бояться тандема двух небольших государств?

О так называемом польско-украинском союзе критично отозвался директор Центра политического анализа Павел Данилин, ведь в истории уже был печальный пример союза с Польшей — Речь Посполитая, где одни играли роль холопов, а другие — панов.

"Никаким союзом тут не пахнет. Тут идет речь о подчинении и угнетении. Напомню, что когда Польша после Рижского мира получила часть территории Белоруссии, на этой земле за несколько лет не осталось ни одной школы с изучением белорусского языка. И были предприняты различные меры по ограничениям для белорусов. То есть фактически была введена ассимиляция. Слова польского историка говорят нам только об одном: о том, что поляки в истории ничему не научились и продолжают рассматривать соседей как дойных коров для своей концепции Польши от мужа до мужа", — отмечает Павел Данилин.

Как Украина снова себя унизила

Что касается идеи по поводу газовой петли, то совершенно непонятно возмущение Украины в связи с действиями России на газовом рынке. То есть Украина как государство совсем не состоятельна, раз живет только за счет газового транзита другой страны? Значит, Украина, по мнению польского публициста, живет только за счет русских подачек? И если вдруг эти подачки закончатся, то и украинское государство закончится? Это оригинальный взгляд на реальность, но довольно унизительный для Украины.

"Мне сложно представить логику этого польского публициста. Я уже отметил, что этот польский публицист не знает истории собственной страны или закрывает глаза, либо занимается пропагандой", — отмечает Павел Данилин.

Антироссийская риторика в Польше — обязательный фрагмент политического сознания, поэтому в подобных заявлениях нет ничего удивительного. В их представлении Россия плохая, и это нужно постоянно где-то повторять, озвучивать периодически, чтобы не забывали.

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