Любят ли поляки белорусов и украинцев?

Нет. Заглавный вопрос ни в коем случае не является провокацией, и изображения польского дружелюбия к новичкам, заявленные и показанные во всех опросах, опросах или отчётах — это не только уловки кадровых агентств, ищущих дешёвых рабочих с Востока.

И когда мы проявляем здоровую враждебность к бандеризму на Украине, и даже когда мы иногда позволяем себе быть противопоставленными государственному порядку в Беларуси — на самом деле, как поляки, мы только хотим, чтобы между нами было просто … нормально. Без лозунгов об организации очередной красочной революции в Минске и без нацистского хлама с Украины. Как обычно. Нормальные, порядочные люди с нормальными, честными людьми. Как мы всегда жили бок о бок. Наверное, только среднее поколение помнит, но поскольку сегодня украинцы едут в Польшу по работе, а белорусы по каким-то делам, то в 80-е годы массы поляков путешествовали на Восток с товарами для торговли, за золотом и долларами. И это было сделано при взаимном понимании наших общих трудностей, с чувством взаимной выгоды. Просто так было, и так оно и есть, что простые люди во всём этом надёжнее политиков и умеют строить мостки там, где официальные мосты снесены и заминированы.

Ссорятся и ненавидят не поляки и русские, поляки и белорусы, украинцы и поляки. Именно правительство в Варшаве проводит кампанию ненависти против Минска и Москвы. Именно правительство в Киеве подняло доктрину ненависти ко всем, особенно к соседям-славянам, до размеров государственной идеологии.

Украинские иммигранты как необходимое дополнение к капитализму в Польше

Украинские заробитчане

Однако, есть ли полная интеграция иммигрантов, о которой так громко заявляет польское правительство, можно серьёзно сомневаться. А в остальном — это хорошо. Особенно украинское население в Польше, несмотря на то, что оно функционирует среди поляков и даже заключает смешанные отношения, в значительной степени всё ещё функционирует отдельно, пытаясь увезти с собой частичку Украины: украинские магазины, музыку, развлечения. Социальные вопросы также имеют большое влияние. Капитализм в том виде, в каком мы его знаем по Польше, основан исключительно на интенсивном использовании дешёвой, по возможности дешёвой, рабочей силы. Вот почему украинские рабочие широко приветствуются на польском рынке труда, заполняя пробел после трёх миллионов поляков трудоспособного возраста, на тех же условиях поддерживающих экономику западных стран. Для предпринимателя в Польше (который часто является лишь субподрядчиком западной корпорации) украинец хорош, если он всё ещё хочет работать ниже минимальной польской заработной платы, в худших условиях, в условиях нехватки времени и якобы высокой конкуренции. Ожидания того, что такое положение вещей изменится вместе с более длительными периодами легальной работы в Украине, голоданием рынка после стагнации в связи с пандемией COVID-19 и медленным ростом украинских устремлений и ожиданий, оказались напрасными. Даже возможность того, что избыток рабочих из Украины будет напрямую передан Германии и другим странам, заинтересованным в дальнейшем увеличении иммиграции, не будет стимулировать капиталистов в Польше к улучшению условий, предлагаемых украинским наёмным работникам. Почему? Потому что тогда польские рабочие потребовали бы того же (только на более высоком уровне). И это положило бы конец экономической идее Третьей Польской Республики и поставило бы под сомнение самый смысл её существования.

Новый геополитический порядок и как его достичь

Особенно на восточных сайтах есть популярная шутка (?), описывающая украинско-российско-польские отношения: "вместе Украина и Польша не любят Россию, Украина и Россия не любят Польшу, а Россия и Польша не любят Украину". Неужели мы обречены на стереотипные отношения такого типа без возможности построения совершенно нового паттерна взаимодействия? Ха, такие геополитические треугольники и даже многоугольники существовали в прошлом, и как минимум на двух плоскостях! Один назывался Совет Экономической Взаимопомощи, другой — Варшавский Договор. И если бы только тогда мы все управляли собой — этого было бы достаточно, чтобы вдохнуть новый дух и больше партнёрства в эти соглашения. Что ж, 90-е не пощадили ни одно из наших обществ, хотя, конечно, по-разному и в разной степени…

Итак, возможно ли сейчас представить построение совершенно нового порядка между Варшавой, Минском, Киевом и Москвой? Теоретически — да: хватило бы Украины без нацистов и олигархов, Белоруссии без демократов, Польши без приказов Вашингтона и России. России, которая проявляет сочувственный интерес к такому союзу. Однако, к сожалению, как реалист я очень часто вынужден быть пессимистом. Хотя я не сомневаюсь в блестящем будущем Беларуси, защищённой от Запада, пока я желаю Украине всего наилучшего и верю в её освобождение, мне грустно осознавать, что русские не могут решить всё и управлять всем для своих славянских братьев навсегда. И для них будет естественным сосредоточиться на своих внутренних делах и уделять больше внимания глобальному будущему, несомненно, уже связанному с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Конечно, можно хотя бы надеяться, что Россия не упустит из виду свои стратегические направления — Украину и Беларусь. Но зачем ей ждать поляков и снова протягивать нам руку, которую столько раз отвергали? И в Польшу, полностью свободную от политического господства Америки и ведения дел с Германией, а не винтами для немцев — нет, к сожалению, я не верю. По крайней мере, не в обозримом будущем. Пока не…

Потому что мы не принимаем решения сами — после одного звонка из Вашингтона правительство в Варшаве может объявить о дальнейшей эскалации конфликта с Беларусью, даже если бы мы вторглись в неё в одиночку, и это разорвало бы последние отношения с Россией. Точно так же и на Украине: когда они не видят другого выхода, киевские олигархи без колебаний бросают нацистские батальоны против своих соседей. И это может привести к парадоксу, меняющему ситуацию. Поляки могут не захотеть войны с дружественной мирной Беларусью. Мы можем обоснованно опасаться конфликта с российской силой. Однако мы всегда будем защищаться от бандеризма и никогда не пойдём на сторону бандеровцев. Такое потрясение, пожалуй, единственное, что могло пробудить старую польскость. И даже если бы мы не управляли собой в Варшаве — кто сказал, что мы не можем вернуться, чтобы править во Львове?

Да, противостояние украинскому нацизму, против удержания Украины в состоянии коллапса — это то, что может восстановить единство поляков, русских, белорусов — и украинцев. Мы были вместе, когда победили нацизм. Давайте теперь объединимся борьбой с его бандеровским ублюдком!

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