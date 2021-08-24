EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Собкор "Правды" в Афганистане: Талибан* там навсегда

Мир

Вторую неделю события в Афганистане остаются темой №1 новостной повестки.

Собкор "Правды" в Афганистане: Талибан* там навсегда

Мы судим о происходящем в этой центральноазиатской стране "по картинке" и, обсуждая мнения разных экспертов, теряемся в догадках: что же будет дальше? Надолго ли талибы* пришли к власти и какой эта власть будет?

Своим видением ситуации и ее вероятного развития в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru поделился человек, который в качестве собкора газеты "Правда" долгих пять лет — с 1984 по 1989 год — освещал пребывание в Афганистане советского ограниченного контингента, Вадим Окулов.

— Талибан*, "костяк" которого составляют пуштуны — самая многочисленная народность в многонациональном котле под названием "Афганистан" — пуштуны составляют 2/3 населения страны — базируется на национальных чувствах, на противоборстве с другими народностями. Поэтому можно сказать, что они вечны. А их идеология, которая объявлена у нас террористической, — это другое дело, другая песня.

Поэтому, я думаю, что они надолго. И эту экстремистскую идеологию надо будет преодолевать. Надеюсь, что не нам.

— Главное опасение мировой общественности вызывает отношение талибов* к женщинам. Есть серьезные основания опасаться того, что страна вернется к средневековым представлениям о месте женщины в обществе? Есть что-то в менталитете пуштунов, что заставляет этого опасаться?

— Мусульманский менталитет таков: женщины должны вести себя скромно и в буквальном прямом и переносном смысле. Поэтому они свои хорошенькие мордочки закрывают всегда чадрой, напяливают на себя все, что можно, чтобы не показывать ничего, кроме своих глазок.

Эти обыкновенные, просто утрированные мусульманские обычаи культивируются сейчас с удвоенной силой, поскольку Талибан* себя позиционирует как некую докторальную силу. И несмотря на все заявления руководства организации о том, что единственное, что изменится в жизни афганских женщин — это появление требования обязательного ношения хиджаба — это, конечно, лукавство. Как минимум.

США ушли из соображений экономических

— А что с собой принесет Талибан*? Не было бы лучше для Афганистана, если бы там остались войска под эгидой Соединенных Штатов?

— Я думаю, что американцы — прагматики. Дело в том, что присутствие любых войск на чужой территории — это огромные-огромные расходы. Когда СССР воевал в Афганистане, на нашу экономику эти расходы легли тяжелым бременем. У американцев несколько иная ситуация.

американский солдат с ноутбуком
американский солдат

Они стараются минимизировать расходы, связанные с военным присутствием. Я думаю, что уход американских войск имеет в основном экономическую основу, а не политическую. Они, я говорю о ЦРУ, которое возбудило и организовало Талибан*, просто отказались от этих расходов. Потому что расходы на Талибан*, пришедший во власть, конечно, более скромные, чем расходы на пребывание американцев в Афганистане.

Вот американцы — прагматики и уползли оттуда, оставив вместо себя потенциальную угрозу нашему подбрюшью.

То есть сами талибы* воевать с нами не собираются и нарушать границы наших, пусть и бывших, южных республик откровенно не будут, но проникать и угрожать проникновением террористических элементов, групп — запросто. И Штаты на это рассчитывают.

Что же касается нашего отношения к этому делу, то, я думаю, что мы сейчас, судя по заявлению Лаврова, не планируем делать резких движений, будем стараться налаживать с Талибаном* какие-то отношения вполне допустимые.

А когда ООН исключит Талибан* - если такое произойдет — из списков террористических организаций, то мы будем с ними в открытую налаживать добрососедские отношения, потому что в наших государственных интересах, чтобы южное подбрюшье России не испытывало никакого вооруженного и иного давления.

* организация, запрещенная на территории РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы талибан афганистан вадим окулов
Новости
Зеленский: "Нельзя паспортизировать их украинские сердца"
"Зеленский, давай ещё!": в Крыму поблагодарили за пиар российского полуострова
В Госдуме оценили идею об "уголовке" за подмену телефонных номеров
Захарова "по-братски" дала совет Зеленскому не позориться с названием форума
Немцы возмутились гарантиями Украине из-за "Северного потока-2"
Талибы* определили состав правления
В Афганистане неизвестные угнали украинский самолёт
Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса
Marvel показала трейлер фильма "Человек Паук: Нет пути домой"
Беременна?: Тодоренко стошнило во время покупки квартиры в Москве
Последние материалы
"Зеленский, давай ещё!": в Крыму поблагодарили за пиар российского полуострова
Стало известно, почему Меркель не сдалась, защищая "Северный поток - 2"
В Госдуме оценили идею об "уголовке" за подмену телефонных номеров
Захарова "по-братски" дала совет Зеленскому не позориться с названием форума
Немцы возмутились гарантиями Украине из-за "Северного потока-2"
Собкор "Правды" в Афганистане: Талибан* там навсегда
Талибы* определили состав правления
В Афганистане неизвестные угнали украинский самолёт
Минздрав обновил временные рекомендации по вакцинации от коронавируса
Marvel показала трейлер фильма "Человек Паук: Нет пути домой"
Популярное
Евросоюз
Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям

Из заявления Ангелы Меркель о том, что Россия является стороной конфликта в Донбассе, следует, что Германия изменит позицию по Минским соглашениям.

Эксперт: Германия изменит позицию по Минским соглашениям
Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу
Евросоюз
Неблагодарный Путин: почему Берлин круто изменил позицию по Донбассу
Здоровье
Врач рассказал, можно ли вакцинироваться от "ковида" с высоким давлением
Мир. Новости мира
Орден не помог: Меркель так ничего и не пообещала Зеленскому
Любовь Степушова Стало известно, почему Меркель не сдалась, защищая "Северный поток - 2" Любовь Степушова Василий Амирджанов Афганистан станет образцом суверенной демократии Василий Амирджанов Андрей Мартынюк Кирилл Барашков: "Крымская платформа" — это яркая, но уже сгоревшая комета Андрей Мартынюк
Новости Украины
"Крымская платформа" оказалась полезной для России
Происшествия
В Волгоградской области после прививки от "ковида" умер 37-летний мужчина
Мнение: Зеленский поставил крест на помощи из Германии, нахамив Меркель
Новости Украины
Мнение: Зеленский поставил крест на помощи из Германии, нахамив Меркель
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников