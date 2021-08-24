Собкор "Правды" в Афганистане: Талибан* там навсегда

Вторую неделю события в Афганистане остаются темой №1 новостной повестки.

Мы судим о происходящем в этой центральноазиатской стране "по картинке" и, обсуждая мнения разных экспертов, теряемся в догадках: что же будет дальше? Надолго ли талибы* пришли к власти и какой эта власть будет?

Своим видением ситуации и ее вероятного развития в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru поделился человек, который в качестве собкора газеты "Правда" долгих пять лет — с 1984 по 1989 год — освещал пребывание в Афганистане советского ограниченного контингента, Вадим Окулов.

— Талибан*, "костяк" которого составляют пуштуны — самая многочисленная народность в многонациональном котле под названием "Афганистан" — пуштуны составляют 2/3 населения страны — базируется на национальных чувствах, на противоборстве с другими народностями. Поэтому можно сказать, что они вечны. А их идеология, которая объявлена у нас террористической, — это другое дело, другая песня.

Поэтому, я думаю, что они надолго. И эту экстремистскую идеологию надо будет преодолевать. Надеюсь, что не нам.

— Главное опасение мировой общественности вызывает отношение талибов* к женщинам. Есть серьезные основания опасаться того, что страна вернется к средневековым представлениям о месте женщины в обществе? Есть что-то в менталитете пуштунов, что заставляет этого опасаться?

— Мусульманский менталитет таков: женщины должны вести себя скромно и в буквальном прямом и переносном смысле. Поэтому они свои хорошенькие мордочки закрывают всегда чадрой, напяливают на себя все, что можно, чтобы не показывать ничего, кроме своих глазок.

Эти обыкновенные, просто утрированные мусульманские обычаи культивируются сейчас с удвоенной силой, поскольку Талибан* себя позиционирует как некую докторальную силу. И несмотря на все заявления руководства организации о том, что единственное, что изменится в жизни афганских женщин — это появление требования обязательного ношения хиджаба — это, конечно, лукавство. Как минимум.

США ушли из соображений экономических

— А что с собой принесет Талибан*? Не было бы лучше для Афганистана, если бы там остались войска под эгидой Соединенных Штатов?

— Я думаю, что американцы — прагматики. Дело в том, что присутствие любых войск на чужой территории — это огромные-огромные расходы. Когда СССР воевал в Афганистане, на нашу экономику эти расходы легли тяжелым бременем. У американцев несколько иная ситуация.

американский солдат

Они стараются минимизировать расходы, связанные с военным присутствием. Я думаю, что уход американских войск имеет в основном экономическую основу, а не политическую. Они, я говорю о ЦРУ, которое возбудило и организовало Талибан*, просто отказались от этих расходов. Потому что расходы на Талибан*, пришедший во власть, конечно, более скромные, чем расходы на пребывание американцев в Афганистане.

Вот американцы — прагматики и уползли оттуда, оставив вместо себя потенциальную угрозу нашему подбрюшью.

То есть сами талибы* воевать с нами не собираются и нарушать границы наших, пусть и бывших, южных республик откровенно не будут, но проникать и угрожать проникновением террористических элементов, групп — запросто. И Штаты на это рассчитывают.

Что же касается нашего отношения к этому делу, то, я думаю, что мы сейчас, судя по заявлению Лаврова, не планируем делать резких движений, будем стараться налаживать с Талибаном* какие-то отношения вполне допустимые.

А когда ООН исключит Талибан* - если такое произойдет — из списков террористических организаций, то мы будем с ними в открытую налаживать добрососедские отношения, потому что в наших государственных интересах, чтобы южное подбрюшье России не испытывало никакого вооруженного и иного давления.

* организация, запрещенная на территории РФ